Attendorner Kultursommer mit musikalischen Hochkarätern

Jede Menge gute Laune und tolle Musik verspricht Attendorn für die Sommermonate: Fünf hochkarätige Musikakts von Schlager über Celtic Rock bis hin zur Sauerländer Kultband „Zoff“ konnten für den 7. Attendorner Kultursommer gewonnen werden.

Den Anfang macht am 29. Juni die Beatles Revival Band und bringt ein wenig 60er Jahre Feeling auf den Kinovorplatz. Am 6. Juli folgt ein echtes Highlight: Beatrice Egli wird um 20 Uhr auf dem Parkplatz der Atta-Höhle für ordentlich gute Stimmung sorgen. Diverse hochkarätige Auszeichnungen und über ein Million verkaufte Tonträger sprechen für sich.

Quelle: Tania Bettega The Beatles Revival Band

Quelle: Christoph Köstlin Beatrice Egli

Manche kennen ihn vielleicht noch aus der Fernsehshow The Voice of Germany oder vom Eurovision Song Contest: Am 13. Juli kommt Michael Schulte nach Attendorn. Der Singer/Songwriter will das Publikum auf dem Alten Markt begeistern. Los geht’s um 20 Uhr.

Am 20. Juli geht’s weiter an der Burg Schnellenberg. Passend zur Location werden hier schottisch-gälische Folkklänge angeschlagen. Die Live-Show „Runrig-Experience“ von Beat the Drum ist eine Hommage an die Musik der Celtic Rock Band Runrig.

Quelle: Ben Wolf Michael Schulte

Quelle: Beat The Drum Beat The Drum

Die Band Zoff ist wohl jedem Sauerländer und jeder Sauerländer ein Begriff und die Sauerland-Hymne hat jeder direkt im Ohr, dessen Herz für das Sauerland schlägt. Auftreten werden die Iserlohner Musiker rund um Frontsänger Reiner Hänsch, der zudem einige Bücher geschrieben hat, die bei uns im WOLL-Verlag erschienen sind, am Strandbad Waldenburg. Am 27. Juli um 20 Uhr werden sie von der Bühne auf dem Außendeck eines Schiffes der Personenschifffahrt Biggesee zum Abschluss des Attendorner Kultursommers noch einmal richtig für Stimmung sorgen.

Karten für die Events mit Michael Schulte sowie Beatrice Egli werden neben Eventim auch im Bürgerbüro und bei der Tourist-Information in Attendorn verkauft, außerdem unter www.tickets.attendorn.de

Alle anderen Konzerte sind kostenlos.