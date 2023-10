Atmosphäre wie bei einer Oscar-Verleihung

Stefan Trippe und Handwerkspräsident Jochen Renfordt

In der malerischen Kulisse der altehrwürdigen Weißen Villa in Kreuztal wurde in diesem Jahr der Ausbildungspreis des südwestfälischen Handwerks verliehen. Von mehr als 50 Bewerbungen sind zehn Betriebe in die engere Wahl gekommen und wurden nominiert. Handwerkspräsident Jochen Renfordt begrüßte gemeinsam mit Moderatorin Michaela Padberg die Gäste, die gespannt die Entscheidung im Festsaal entgegenfieberten. Eine Atmosphäre, fast wie bei einer Oscar-Verleihung.

Einer der stolzen Sieger ist die Franz Trippe GmbH, Straßen-, Tief- und Landschaftsbau aus Schmallenberg, die in der Kategorie „Leistungen und Erfolge“ triumphieren konnte. Neben der begehrten Auszeichnung freute sich das Unternehmen über ein Preisgeld in Höhe von 2.000 Euro, gesponsert von den Sparkassen Südwestfalens. In seiner Laudatio hob Jens Rodermund, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Märkischer Kreis, die Werte der Franz Trippe GmbH hervor: Bodenständigkeit, Erfahrung und Zuverlässigkeit.

Er betonte, dass die Ausbildung hier nicht an der Berufsschule endet, sondern durch umfassende Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten kontinuierlich ausgebaut werde. Das zahlt sich aus. Bei der Deutschen Meisterschaft im Handwerk steht der Betrieb Jahr für Jahr auf den Siegerlisten.

Quelle: Handwerkskammer Südwestfalen Stefan Hütte (Volksbank Sauerland), Florian Hauswirth (Betriebsleiter), Handwerkspräsident Jochen Renfordt, HwK-Hauptgeschäftsführer Hendrik Schmitt

Intensive Betreuung bei der Integration

Ebenfalls als Sieger, jedoch in der Kategorie „Soziale Verantwortung und Gesellschaftliches Engagement“, wurde die MAN Truck & Bus Deutschland GmbH aus Arnsberg ausgezeichnet. Unterstützung bei der Wohnungssuche, bei Behördengängen sowie der Freizeitgestaltung – die intensive Betreuung bei der Integration von Arbeitskräften gehe, lobte Ingomar Schennen, Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Hochsauerland, weit über den Arbeitsalltag hinaus. Gesellschaftliches und ehrenamtliches Engagement werde hier gelebt: Ob in Prüfungsausschüssen oder bei Einsätzen von THW und Feuerwehr. Das ausgelobte Preisgeld von 2.000 Euro stifteten die Volksbanken Südwestfalens.

Quelle: Handwerkskammer Südwestfalen Handwerkspräsident Jochen Renfordt, Sebastian Enders, HwK-Hauptgeschäftsführer Hendrik Schmitt

Die Enders Heizung Sanitär GmbH & Co. KG aus Olpe würdigte der Hauptgeschäftsführer der der Kreishandwerkerschaft Westfalen Süd, Harald Görnig, in der Kategorie „Ehrenpreis“. Ein Betrieb, der, wie er betonte, bereit sei, ausgetretene Pfade zu verlassen, um mit kreativen Ansätzen jungen Menschen auf dem Weg zu ersten beruflichen Erfolgen zur Seite zu stehen. Dies geschehe unter anderem durch einen selbstorganisierten Nachhilfeunterricht der Gesellen und Meister. Bringen die Azubis am Ende gute Noten nach Hause, wird dies mit einer Leistungszulage belohnt. Das Preisgeld in Höhe von 2.000 Euro stiftete die Signal Iduna.

Gesamtpaket überzeugt

Last but not least wurde in diesem Jahr aus den Reihen der nominierten Betriebe ebenfalls der Sonderpreis der Jury verliehen. HwK-Hauptgeschäftsführer Hendrik Schmitt gratulierte mit der Paul Köster GmbH aus Medebach einen Ausbildungsbetrieb, der mit einem umfangreichen Gesamtpaket den Nachwuchs sichert. An die nominierten Betriebe gingen 500 Euro, gestiftet von der IKK classic.

Den Ausbildungspreis des südwestfälischen Handwerks lobt die Handwerkskammer in Kooperation mit den Kreishandwerkerschaften aus.