Atmosphäre wie bei einer Oscar-Verleihung

Der Ausbildungspreis des südwestfälischen Handwerks wurde in Kreuztal verliehen

In der malerischen Kulisse der altehrwürdigen Weißen Villa in Kreuztal wurde in diesem Jahr der Ausbildungspreis des südwestfälischen Handwerks verliehen. Von mehr als 50 Bewerbungen kamen zehn Betriebe in die engere Wahl und wurden nominiert. Handwerkspräsident Jochen Renfordt begrüßte gemeinsam mit Moderatorin Michaela Padberg die Gäste, die gespannt der Entscheidung im Festsaal entgegenfieberten. Eine Atmosphäre fast wie bei einer Oscar-Verleihung.

Einer der stolzen Sieger ist die Franz Trippe GmbH, Straßen-, Tief- und Landschaftsbau aus Schmallenberg, die in der Kategorie „Leistungen und Erfolge“ triumphieren konnte. Neben der begehrten Auszeichnung freute sich das Unternehmen über ein Preisgeld in Höhe von 2.000 Euro, gesponsert von den Sparkassen Südwestfalens. In seiner Laudatio hob Jens Rodermund, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Märkischer Kreis, die Werte der Franz Trippe GmbH hervor: Bodenständigkeit, Erfahrung und Zuverlässigkeit. Er betonte, dass die Ausbildung hier nicht in der Berufsschule ende, sondern durch umfassende Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten kontinuierlich ausgebaut werde. Das zahlt sich aus: Bei der Deutschen Meisterschaft im Handwerk steht der Betrieb Jahr für Jahr auf den Siegerlisten.