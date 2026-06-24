Astenkrone wird Fletcher-Hotel: Nächste Übernahme stärkt Tourismusstandort Winterberg

Die niederländische Hotelgruppe Fletcher Hotels setzt ihren Wachstumskurs in Deutschland fort und übernimmt das bisherige Romantik Berghotel Astenkrone in Winterberg-Altastenberg. Seit dem 24. Juni 2026 gehört das traditionsreiche Haus offiziell zur Hotelkette und firmiert künftig unter dem Namen „Fletcher Berghotel Astenkrone-Winterberg“.

Für das Sauerland ist die Übernahme ein weiteres Zeichen für die Attraktivität der Region als touristischer Standort. Erst wenige Tage zuvor hatte Fletcher Hotels bereits das ehemalige Hotel am Sorpesee übernommen. Damit erweitert die Hotelgruppe ihr Angebot im Sauerland innerhalb einer Woche gleich um zwei weitere Standorte.

Hotel in besonderer Lage

Das Berghotel Astenkrone liegt direkt am Fuße des Kahlen Asten und unmittelbar an den Skipisten von Altastenberg. Die Lage macht das Haus zu einem beliebten Ziel für Wintersportler, Wanderer, Radfahrer und Naturliebhaber.

Quelle: Berghotel Astenkrone

Das Hotel verfügt über 34 individuell gestaltete Zimmer mit Blick auf die Sauerländer Bergwelt. Zum Angebot gehören ein Restaurant mit regionaler Küche, eine Hotelbar sowie ein Wellnessbereich mit Schwimmbad, Whirlpool und Sauna. Darüber hinaus stehen Tagungsräume für Seminare, Meetings und Teamveranstaltungen zur Verfügung.

Baustein für die weitere Entwicklung im Sauerland

Mit den Standorten in Olsberg-Winterberg, Arnsberg-Sauerland, Sundern-Sorpesee und nun Altastenberg baut Fletcher Hotels seine Präsenz im Sauerland konsequent aus. Die kurzen Entfernungen zwischen den Häusern ermöglichen Gästen, das Sauerland als vielseitige Urlaubsregion zu entdecken.

Quelle: Berghotel Astenkrone

„Mit dem Fletcher Berghotel Astenkrone-Winterberg im wunderschönen Winterberg-Altastenberg gehen wir sehr kurz nach der Übernahme des Fletcher Hotel-Restaurant Sundern-Sorpesee einen weiteren wichtigen Schritt in unserer Wachstumsstrategie auf dem deutschen Markt. Mit dieser Übernahme wird das Angebot weiter gestärkt und um ein ganzjährig attraktives Reiseziel erweitert“, erklärt Rob Hermans, CEO von Fletcher Hotels.

Neue Perspektiven für die Astenkrone

Mit der Übernahme beginnt für das Hotel eine neue Entwicklungsphase. Die charakteristische Atmosphäre des Hauses und seine traditionsreiche Geschichte sollen erhalten bleiben und gleichzeitig Teil des internationalen Fletcher-Netzwerks werden.

Für den Tourismus im Sauerland ist die Entscheidung ein positives Signal. Sie zeigt, dass die Region mit ihrer Natur, ihrer Infrastruktur und ihrer hohen Freizeitqualität auch für große Hotelgruppen zunehmend an Bedeutung gewinnt.