Arzttermine per Videochat: Eine Lösung für den Ärztemangel auf dem Land?

Der Ärztemangel in strukturschwachen Regionen wird in absehbarer Zeit garantiert zum Problem. Wenn die Politik nicht handelt, werden andere Lösungen benötigt. Der Arzttermin per Videochat könnte so eine Lösung des jetzigen und zukünftigen Ärztemangels im Sauerland sein.



Das Wichtigste in Kürze:



– In Zukunft wird es einen Ärztemangel im Sauerland geben

– Viele Landärzte gehen in Pension

– Nur wenige junge Ärzte übernehmen die Praxen

– Anamnesegespräche könnten zukünftig per Videochat stattfinden

– Erste Private Krankenversicherungen bieten bereits Arzttermine per Video-Telefonie an

– Privatversicherungen sind bereits jetzt wichtig für die Erhaltung der Infrastruktur

– Videochats sind die Zukunft für eine ärztliche Versorgung auf dem Land



Ärztliche Versorgung könnte zukünftig zum Problem werden



Mediziner und Experten sehen die landärztliche Versorgung im Sauerland zunehmend als problematisch, wie in unserem Experten-Interview mit drei Ärzten aus Schmallenberg ersichtlich wird. Demnach gibt es zwar noch genügend Landärzte im Sauerland. Jedoch, der Rückgang der ärztlichen Versorgung auf dem Land ist in Zukunft absehbar.

Ein großer Teil der Ärzte geht in den nächsten Jahren in den Ruhestand. Nachfolger, welche die Arztpraxen übernehmen, sind immer schwieriger zu finden. Ein Grund dafür ist, dass junge Ärzte denken, als Landarzt rund um die Uhr erreichbar sein zu müssen. Das Leben auf dem Land können sich außerdem viele junge Menschen nicht vorstellen. Die ganze Familie müsste mit.

Dabei hat man als Landarzt auch viele Vorteile. Das Leben und Arbeiten ist persönlicher, qualitätsvoller und die Patienten geben viel zurück. Und es herrscht kein Konkurrenzkampf, wie in den großen Städten. Die Arbeit ist entspannter.

Jedoch, wenn die Politik nicht handelt, müssen andere Lösungen her, um die ärztliche Versorgung im Sauerland zukünftig zu gewährleisten.



Arzttermine per Videochat – eine gute Lösung für das Land?



Dank modernster Technologien sind die Menschen im Sauerland nicht von der Welt abgeschnitten, wenn die Ärzte im Umkreis weniger werden. Denn durch das Internet werden Arzttermine per Videochat möglich. Diese Lösung für das Land bringt zahlreiche Vorteile für den Patienten: Man ist bei der Arztwahl nicht mehr so stark von der regionalen medizinischen Infrastruktur abhängig und kann sich auch von Ärzten aus Großstädten behandeln lassen. Gleichzeitig entfallen die Wartezeiten in den Praxen, was besonders in Zeiten von Corona eine Wohltat ist, ebenso die An- und Abfahrtszeiten. Dank der Videoübertragung kann der behandelnde Arzt den Patienten sehen und ein persönliches Gespräch führen. Zwar ist eine physische Untersuchung über das Internet nicht möglich. Im Rahmen des Anamnesegesprächs kann die Notwendigkeit jedoch festgestellt und die Untersuchung bei einem Termin vor Ort bzw. beim Facharzt oder im Krankenhaus nachgeholt werden.



Videochats mit einem Arzt sind finanzierbar



Vielleicht schrecken bei dem Gedanken an solch einer Untersuchung per Videoübertragung ein wenig zurück. Die Frage, ob die gesetzliche Krankenversicherung die Kosten dafür übernimmt, ist noch lange nicht geklärt.

Jedoch gibt es schon erste Krankenversicherungen, welche Videochats mit einem Arzt anbieten und die Kosten dafür tragen. Das Münchener Versicherungsunternehmen ottonova realisiert für Privat Versicherte schon länger Videoanrufe mit Ärzten und stellt dafür auch die technische Grundlage.

Dass immer mehr Patienten im Sauerland auf eine private Krankenversicherung setzen, belegen übrigens auch die Daten.



Privatversicherte schützen die Infrastruktur



Daten, wie aus dem aktuellen PKV-Regionalatlas NRW zeigen, dass immer mehr Einnahmen der Ärzte auf dem Land durch Privatversicherte zustande kommen. Ohne diesen Einnahmen wäre ein Ausbau der Versorgung vor Ort oftmals gar nicht mehr möglich, denn die Mittel werden von Ärzten, Fachkräften, Apotheken, Krankenhäusern und Therapeuten dazu verwendet, um die Infrastruktur zu verbessern.

Im PKV-Regionalatlas NRW kommt das Hochsauerland übrigens als größter Profiteur von Privatversicherten zum Vorschein.