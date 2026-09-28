Vereine, Initiativen, Organisationen und Engagierte sind zum Mitmachen eingeladen

Unter dem Motto „100% Menschenwürde. Zukunft bunt gestalten“ finden vom 5. bis zum 21. März 2027 die Arnsberger Wochen für Demokratie – gegen Rassismus wieder statt. Die Demokratiewochen bieten ein breites Angebot von und für Schulen sowie die gesamte Stadtgesellschaft. Damit beteiligt sich die Stadt Arnsberg erneut an den Internationalen Wochen gegen Rassismus, die von der Stiftung gegen Rassismus ausgerufen werden.



Zwei Wochen für Demokratie, Vielfalt und gesellschaftliches Engagement und Miteinander: Die Stadt Arnsberg lädt lokale Vereine, Initiativen, Organisationen und engagierte Akteurinnen und Akteuren dazu ein, ein gemeinsames Zeichen zu setzen und sich mit einer eigenen Veranstaltung oder Aktion an den Demokratiewochen zu beteiligen.



Ob Informationsveranstaltung, Workshop, Diskussionsrunde, Mitmachaktion oder ein anderes Format – bei der Gestaltung sind grundsätzlich viele Möglichkeiten offen. Die Angebote sollten hierbei nach Möglichkeit kostenfrei oder kostenreduziert für die Teilnehmenden sein. Die Planung und Durchführung der jeweiligen Veranstaltung oder Aktion erfolgt in eigener Verantwortung und auf eigene Kosten.



Mitmach- und Informationsstände zum Internationalen Tag gegen Rassismus



Ein besonderer Termin ist der Internationale Tag gegen Rassismus am Samstag, 20. März 2027. An diesem Tag wird es in der Fußgängerzone in Neheim die Möglichkeit geben, sich mit einem Mitmach- oder Informationsstand zu beteiligen. Vereine und Organisationen können dort über ihre Arbeit informieren, mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen und gemeinsam ein Zeichen für Demokratie und gegen Rassismus setzen.



Für die Stände wird darum gebeten, Pavillons, Tische und weitere benötigte Ausstattung selbst mitzubringen.



Jetzt Beteiligung anmelden



Wer eine Aktion oder Veranstaltung im Rahmen der Arnsberger Wochen für Demokratie – gegen Rassismus 2027 anbieten oder sich mit einem Informations- bzw. Mitmachstand am 20. März 2027 in Neheim beteiligen möchte, findet die entsprechenden Anmeldeformulare unter:



www.arnsberg.de/demokratiewochen



Dort können auch die Programme der vergangenen Demokratiewochen eingesehen werden. Sie bieten einen guten Eindruck davon, welche unterschiedlichen Aktionen und Veranstaltungsformate bereits umgesetzt wurden.



Bei Fragen zur Beteiligung an den Demokratiewochen steht Andrea Graf unter a.graf@arnsberg.de oder telefonisch unter 02932 201-1654 zur Verfügung.