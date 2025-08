Arnsberger Stadtwald spielt in neuem Film die Hauptrolle

Der Arnsberger Stadtwald wird zum Hauptdarsteller im Film. Von Bäumen, Wald und Lebewesen handelt der neue Film, den der Fachdienst Garten|Forst|Friedhöfe in Auftrag gegeben hat. Nach einer ersten Präsentation des Films mit dem Titel „Stadtwald Arnsberg – Unsere Zukunft zwischen den Bäumen“ im Zuge der Übergabe des 500.000 Baums zur Wiederaufforstung in den Arnsberger Wäldern ist der Film jetzt über die Homepage der Stadt Arnsberg für alle Interessierten zu sehen und wird künftig als Informations- und Werbeträger für den Arnsberger Stadtwald genutzt.

In 16 Minuten zeigen die Filmemacher Adrian Götz und Rouven Kreienmeier die Schönheit des Arnsberger Stadtwaldes in seinen verschiedenen Facetten. Auf rund 2.300 ha Fläche hat der Stadtwald viel zu bieten und erstreckt sich im Westen von Voßwinkel bis nach Oeventrop in östlicher Richtung. Besonders viel Wald gibt es westlich von Neheim und südlich von Arnsberg. Und dabei hat der Stadtwald es wirklich in sich – 37 verschiedene Baumarten werden hier gezählt. Besonders stark in ihrer Häufigkeit vertreten sind Buche, Eiche und Birke.

Der Film erklärt zum Beispiel, dass der Stadtwald mehr als nur Wald ist, sondern auch ein Rückzugs- und Erholungsort für Tiere bzw. Menschen. Er stellt aber auch die Herausforderungen dar, mit denen es die Forstwirtschaft der Stadt Arnsberg speziell im Stadtwald und generell in den Wäldern zu tun hat. Vorgestellt wird das Netzwerk der Natur, das aus Wald, Wasser und Tieren besteht. Dabei beschreibt der Film in schönen Bildern die jährliche Entwicklung der Natur vom Frühjahr bis zum Winter. Filmaufnahmen im Wald sowie Aufnahmen unter Wasser entführen die Betrachtenden in die Vielfalt der Arnsberger Natur. Molche, Edelkrebse sowie Rehwild & Co. gehören ebenfalls zu den Darstellenden im Film.

Der neue Film über den Stadtwald geht aber auch auf die Gefahren für die Bäume und den Wald als Gesamtheit ein. Stürme und vor allem der Borkenkäferbefall an geschwächten Bäumen haben dem Arnsberger Stadtwald in den letzten Jahren stark zugesetzt – 360 ha Waldfläche müssen wiederaufgeforstet werden. Auf 100 ha hat bereits eine natürliche Wiederbewaldung stattgefunden, 130 ha wurden zudem aktiv mit Jungpflanzen wieder aufgeforstet. Eine neuere Belastung für den Wald ist der Klimawandel. Die Förster der Stadt Arnsberg erklären mögliche Wege, mit klimaresilienten Baumarten und naturnaher Bewirtschaftung als Dauerwald den Wald für die Zukunft stabil aufzustellen. Denn nur ein gesunder Wald kann all seine Funktionen erfüllen und trägt so unter anderem zu Artenvielfalt, Klimaschutz und Rohstoffversorgung bei. „Ich bin sehr froh, die Entstehung dieses Films begleitet zu haben. Es berührt mich, die Schönheiten und auch Herausforderungen des Stadtwaldes zu sehen, und ich bin mir sicher, den Zuschauern wird es genauso ergehen“, sagt Stadtförsterin Petra Trompeter.

Der Film „Stadtwald Arnsberg – Unsere Zukunft zwischen den Bäumen“ steht Interessierten auf der Homepage der Stadt Arnsberg unter www.arnsberg.de/gemeinschaft-nachhaltigkeit/forstwirtschaft zur Verfügung. Dort finden sich auch weitere Informationen über den Stadtwald Arnsberg sowie Ansprechpartner:innen aus dem Forstbetrieb der Stadt Arnsberg.