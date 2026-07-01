Arnsberger STADTRADELN 2026 mit Fahrradgottesdienst und Abschlussfahrt beendet

Mit vielen gefahrenen Kilometern und einem starken Engagement für nachhaltige Mobilität und Klimaschutz blickt die Stadt auf eine erfolgreiche Aktion zurück.

Nachhaltige Mobilität

Zahlreiche Radfahrerinnen und Radfahrer versammelten sich auf dem Neumarkt, um gemeinsam den Gottesdienst unter freiem Himmel zu feiern. Im Anschluss wurden die mitgebrachten Fahrräder gesegnet – ein symbolischer Akt für Sicherheit, Gemeinschaft und Freude am Radfahren.

Sicherheit, Gemeinschaft und Freude

Nach dem Gottesdienst startete die Abschlussfahrt des STADTRADELN 2026. Die Fahrt fand als organisierte Fahrraddemonstration unter dem Motto „Mehr Platz fürs Rad“ statt und wurde vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) sowie dem Verkehrsclub Deutschland (VCD) ausgerichtet. Begleitet von der Polizei führte die Strecke in einer großen Gruppe von Arnsberg über Rumbeck bis nach Oeventrop. Die Teilnehmenden setzten damit ein sichtbares Zeichen für die Förderung des Radverkehrs und eine fahrradfreundliche Verkehrspolitik.

Sichtbares Zeichen

In Oeventrop angekommen, wurden die Radelnden mit kühlen Getränken und frischem Obst empfangen. Dort begrüßte Bürgermeister Ralf Paul Bittner die Gruppe und bedankte sich herzlich für die rege Beteiligung am diesjährigen STADTRADELN. „Die große Resonanz zeigt, wie wichtig das Fahrrad als umweltfreundliches Verkehrsmittel und Freizeitangebot für viele Menschen geworden ist. Mein Dank gilt allen Teilnehmenden, den Organisatoren sowie den Unterstützenden, die zum Gelingen dieser Aktion beigetragen haben“, betonte Bürgermeister Bittner.

Preisvergabe beim Schlabberkappes

Ein weiterer Höhepunkt folgt am Samstag, 11. Juli: Dann werden die erfolgreichsten Teams und Einzelradelnden im Rahmen des Arnsberger Zukunftsfestes „Schlabberkappes 2026“ ausgezeichnet. Die Ehrung würdigt das besondere Engagement der Teilnehmenden für klimafreundliche Mobilität und ihren Beitrag zum gemeinsamen Erfolg des STADTRADELN 2026.