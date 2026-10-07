Arnsberger Sparkassen Kneipenfestival

8 Bühnen – 8 Shows – einmal zahlen – alles erleben!

Die Stationen und Musik-Acts (von Norden nach Süden)

1. Zum Alten Schloß – Here comes Johnny

Here comes Johnny – da ist tolle Stimmung garantiert – durch ein riesiges Angebot an Oldies der 50er, 60er und 70er Jahre! Mal rockig und fetzig, mal soft und melodiös – gekonnt dargeboten von zwei Profimusikern mit Superstimmen im Solo- und Harmoniegesang. Das Programm ist ein Klangerlebnis mit vielen Abwechslungen für Feinschmecker. Hits von den Rolling Stones, den Beatles, den Troggs bis hin zu Eric Clapton, den Dire Straits und natürlich Westernhagen werden mit viel Fingerspitzengefühl für das Publikum spontan und gekonnt zusammengestellt und mit Witz und Charme dargeboten. www.here-comes-johnny.de

2. Ratskeller – Franklin

Franklin trat mit seiner Band schon mit verschiedensten nationalen und internationalen Künstlern auf, aber auch als One-Man-Show zeigt er, was es heißt einfach gute Musik zu machen. Er braucht dafür keine Backing-Tracks oder gar KI, er schafft das auch mit seiner Gitarre und toller Stimme. Mit Cover-Songs von den 1960ern bis heute hat er ein breites Repertoire, das er einem Livepublikum nur zu gern zeigt. Erleben Sie ihn auf der Kneipennacht in Arnsberg im Ratskeller.

3. Landsberger Hof – Lars Hagen und Claudia Heinken

Lars Hagen Der smarte, publikumsnahe Rebell steht für den modernen Rock-Schlager.Seine jahrelange Erfahrung auf der Bühne und die einzigartige raue Stimme begeistern jedes Publikum, das vor allem von der Vielfältigkeit des Solokünstlers fasziniert ist, die sich von Schlager, über Discofox zu deutschem und internationalem Pop, Austropop und mehr. Seine Musik ist zu 100% Live, sorgt immer für gute Stimmung und volle Tanzflächen.

Claudia Heinken Sie liebt die stillen, emotionalen Augenblicke ebenso wie das gemeinsame Feiern, Tanzen und Lachen. Ihr Repertoire reicht von gefühlvollen Schlagern über Klassiker der 80er bis hin zu modernen Songs – immer passend zum Event. Die Teilnehmerin von„The Voice of Germany 2022“ stand in der „Nacht der Chöre“ 2019 schon gemeinsam mit Michael Patrick Kelly auf der Bühne und verzaubert nun auf der Bühne des Landsberger Hofs.

4. Cheers

Der gebürtige Brite Nigel Prickett ist vielen bereits ein Begriff und spielt nicht zum ersten Mal im Cheers bei der Kneipennacht. Sein Repertoire umfasst irische Musik, Folk und Balladen genauso wie Rock- und Popsongs. Er lässt sich ganz auf sein Publikum ein und das auf ihn, so entsteht bei jedem Auftritt eine ganz besondere Atmosphäre.

5. Kulturschmiede

MOODISH versprechen für ihren Auftritt fetten Live-Sound, geile Cover-Musik, Energie und Leidenschaft. Im Mittelpunkt ihrer Konzerte steht immer die Interaktion mit dem Publikum, was jeden ihrer Auftritte einzigartig macht. Die außergewöhnliche Stimme von Lead-Sänger James Taylor aus Wales und die Authentizität der Band, die immer das beste Konzert „ever“ spielen will, tragen ihren Teil dazu bei.

6. Henrick’s Arnsberg Andrew Murphy & Dommi Fiyah (Reggae Acoustic DJ Duo) & DJ NIKSØN

Ab 21:30 Uhr kann sich auf den in Arnsberg ansässigen Andrew Murphy aus Barbados gefreut werden, der vielen gerade hier als Musiker, aber auch Moderator des Summerjam Festivals in Köln bekannt ist. Zusammen mit Dommi Fiyah präsentiert er Reggae-Musik vom Feinsten. Die vielen Coverversionen aus dem Genre oder im Stil des Genres interpretiert werden von Fiyah perfekt als DJ unterstützt, während Murphy dazu Gitarre spielt und singt. Im Anschluss an das Konzert legt DJ NIKSØN im Henrick’s auf und lässt das Publikum die ganze Nacht weiter feiern.

7. La Vita – Ich & Du

Ich & Du sind ein vielseitiges Duo. Von Earth, Wind & Fire, Phil Collins, Pink Floyd, Doobie Brothers, Sting, Peter Gabriel, Paul Simon bis hin zu AnnenMayKantereit, Herbert Grönemeyer, The Beatles, Sportfreunde Stiller, R.E.M., The Police, Bobby Heb, Seal, Triggerfinger, Mike & the mechanics, Tim Bendzko, Clueso, Jupiter Jones, Bob Marley, Genesis, Jessie J, Ed Sheeran, Mumford and Sons, 4 non blondes, Udo Lindenberg, Coldplay, Sting, Andreas Bourani, Max Giesinger, James Athur, Die Ärzte ist alles dabei…außer Schlager!

Die Besetzung ist denkbar einfach, eine Cajon, eine Snare, eine Gitarre, zwei Stimmen, ein Keyboard, eine Stompbox, eine Melodica… OK, es gibt viel zu hören, aber gerade diese Kombination hat es in sich und lässt viele Freiheiten zu! Mal laut, mal leise, unplugged, druckvoll, symphatisch, witzig, bissig, spontan und nah dran.

8. Braubrüder – 2MT

2MT ist eine junge Cover-Rock-Band aus Arnsberg, die seit 2023 mit energiegeladenen Rock-Covern der letzten Jahrzehnte auf der Bühne steht. Die Band entstand aus einer Schulband heraus doch inzwischen rocken Elija, Henrik, Joris, Jascha und Julius nicht mehr nur Abibällen. In der Kneipennacht werden sie dem Publikum bei den Braubrüdern zeigen was sie draufhaben.

Und so geht es:

Ein Armbändchen kaufen und überall freien Eintritt in den beteiligten Lokalen erhalten.

Vorverkauf:

Die Bändchen sind im Vorverkauf (12,- €) in allen beteiligten Lokalen sowie den Vorverkaufsstellen erhältlich.

Armbändchen im Vorverkauf: in allen beteiligten Lokalen

Verkehrsverein Arnsberg (Neumarkt 6, Arnsberg)

Getränke Korte (Wennigloher Str. 4, Arnsberg)

Musikhaus Keck (Vinckestraße 31, Arnsberg)

Schuhhaus Prange (Steinweg 15, Arnsberg)

Abendkasse:

Am Tag der Veranstaltung bekommen Sie ab 19:30 Uhr Armbändchen bei den Einlasskontrolleuren. Der Ticketpreis an der Abendkasse beträgt 16,- €. Bei überfüllten Gaststätten besteht leider keine Gewähr auf Einlass. Kurzfristige Programmänderungen sind möglich!