Arnsberger Schlossberg mit neuer App auf dem Smartphone digital zu erleben

Der Arnsberger Schlossberg ist seit jeher ein beliebtes Ausflugsziel für Bürger und Gäste der Stadt Arnsberg. Das Arnsberger Stadtschloss, von dem noch die mächtige Ruine zeugt, regt an, Geschichte neu zu entdecken und lässt die Fantasie der Besucher:innen aufblühen. Die Sauerland Waldroute führt direkt über das Schlossberg Plateau und somit auch Wanderer an dem touristischen Highlight der Stadt vorbei. Eine Idee zur Aufwertung des Schlossbergs konnte jetzt mit LEADER-Fördermitteln in einer App für Smartphones umgesetzt werden, die den Schlossberg auf vielfältige Weise digital erleben lässt.

Schlossberg auf vielfältige Weise digital erleben

Die von der Stadt Arnsberg beauftragte Agentur YONA hat eine Tour entwickelt, die den Schlossberg digital erlebbar macht. Per QR Code, der auf den touristischen Hinweistafeln angebracht ist, lässt sich mit dem Code 59821 die kostenlose YONA APP auf das Smartphone herunterladen – und schon kann man loslegen. Insgesamt enthält die digitale Schlossberg-Tour fünf Erlebnisse. So erhalten Besucher:innen auf dem Schlossberg zum Beispiel das Arnsberger Schloss in Miniaturansicht und damit eine Vorstellung vom letzten Stand des Stadtschlosses aus dem 18. Jahrhundert. Zu einem Schloss gehört natürlich auch ein Ritter, der sich über die App virtuell darstellen lässt. Besonders beliebt bei den Jüngsten – mit der App und der Handykamera lässt sich auf dem Schlossberg (und ebenso an anderen Stellen) ein schickes Erinnerungsfoto mit dem Ritter machen.

Erinnerungsfoto mit dem Ritter

Wer sich die Mühe der Besteigung des Schlossbergs gemacht hat, wird auf dem Schlossberg-Plateau nicht nur mit einem aufregenden Rundumblick über den Stadtteil belohnt: Auf den noch vorhandenen Ruinen kann mittels App das Arnsberger Schloss in Originalgröße erlebt werden. Eine ganz besondere Aussicht, die nur von dort oben zu bekommen ist. Einmal auf dem Schlossberg, wird auch die Geschichte von der „Ledernen Brücke“ wieder lebendig. Sie soll einst vom Arnsberger Schloss über das Ruhrtal bis zur gegenüberliegenden Rüdenburg geführt haben. Von der Informationstafel auf dem Plateau aus, die auch Geschichten beschreibt, die sich um die Lederne Brücke ranken, wird diese Brücke mit der YONA-App virtuelle Realität: Den in Erzählungen dargestellten Verlauf der Brücke kann man sich auf dem Smartphone oder Tablett anschauen.

Lederne Brücke zur Rüdenburg

Nicht zuletzt ermöglicht es die App, die ganze Pracht des einstigen Stadtschlosses sowie die Umgebung von einem virtuellen Heißluftballon aus zu erleben. In einer Höhe von rund 80 Metern gibt es für Interessierte einen herrlichen Rundumblick zu den Sehenswürdigkeiten und in die Natur der Stadt Arnsberg.

Rundumblick und Sehenswürdigkeiten

„Unser Ziel war es, den Arnsberger Schlossberg weiter touristisch aufzuwerten – und das ohne bauliche Veränderungen“, beschreibt Annette Baumeister vom Arnsberger Stadtmarketing. Darüber hinaus ist die App so konstruiert, dass fast alle Angebote an jedem Platz in der Stadt (und auch außerhalb von Arnsberg) ausprobiert werden können. „Damit schaffen wir einen touristischen Mehrwert auch für die Menschen, denen der Aufstieg zum Schlossberg-Plateau nicht möglich ist“, so Baumeister weiter. Die App stellt ein generationsübergreifendes Angebot dar und will ihre Nutzer:innen von den digitalen Möglichkeiten rund um den Schlossberg begeistern. Das Angebot ist zudem nachhaltig und langlebig – die Erlebnispunkte des Projektes sind jederzeit erweiterbar und somit ausbaufähig.

Touristische Aufwertung des Schlossbergs

Die heute vorgestellte App ist somit ein weiterer Baustein für die touristische Aufwertung des Schlossbergs sowie für den Tourismus in der Stadt Arnsberg überhaupt. Auf dem Schlossberg wurde bereits eine „Herzchenbank“ – nicht nur für Verliebte aufgestellt. Anhand von zwei großen Panoramatafeln vor dem Eingang zum Schlossberg sowie auf dem Plateau lässt sich der Ausblick in die Ferne mit noch mehr Informationen genießen. Das Arnsbeger Stadtmarketing hat zudem im gesamten Stadtteil die touristischen Informationstafeln ausgetauscht. Auf ihnen haben alle Gäste in der Stadt eine gute Möglichkeit, sich über Geschichte und Gegenwart der Stadt Arnsberg zu informieren. Die Stadt Arnsberg bedankt sich für die Förderung durch die Lokale Aktionsgruppe LEADERsein! e.V.