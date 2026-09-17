Magazin für die Sauerländer Lebensart

Arnsberger Mittelalter Herbst und verkaufsoffener Sonntag 25.-27. September 2026

In diesem Jahr findet in Arnsberg vom 25. – 27. September der Mittelalter Herbst statt,
mit Mittelaltermarkt am Alter Markt und Lagerleben auf dem Schlossberg.
Die feierliche Eröffnung findet am Freitag, 25. September um 16 Uhr statt, wenn der
Marktmeister die Händler vorstellt und die „Giftprobe“ einfordert.

17. September 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Quelle: Verkehrsverein Arnsberg e.V.

Im weiteren Verlauf warten nicht nur zahlreiche Händler mit ihren Waren auf Kundschaft, auch Spielleute
werden die Besucher des Marktes unterhalten und in den Abendstunden gibt es eine Feuershow oben auf der Schlossruine. Doch nicht nur die erwartet die Besucher der Ruine, an allen Tagen kann zeitgleich in mittelalterliches Lagerleben eingetaucht werden mit vielen tollen Aktionen, wie dem Kinder-Ritterturnier, Kräuterführungen oder spannenden Geschichten aus Arnsberg. Auch ein Falkner wird mit seinen Vögeln
das Lagerleben bereichern und am Samstag gibt es Ponyreiten.

Damit den kleinen Besuchern der Weg zwischen Alter Markt und Schlossruine nicht langweilig wird, gibt es hierfür ein kleine Suchspiel. Das kann am Stand der Kinderrüstkammer auf dem Museumshof abgeholt werden oder im Lager des Suerlänner Tross‘ auf dem Schlossberg, je nachdem wo damit gestartet werden soll. Abgabe ist ebenfalls an diesen beiden Stellen, die dafür eine kleine Belohnung für die
schlauen Sucher bereithalten.

Zum krönenden Abschluss am Sonntag, den 27. September findet zusätzlich zu den Angeboten auf dem Mittelaltermarkt und der Schlossruine der verkaufsoffene Sonntag statt, mit Herbstmarkt auf Steinweg und Gutenbergplatz, Trödelmarkt auf der Straße „Zur Feldmühle“ und Oldtimertreffen. Ab 13 Uhr öffnen viele Einzelhändler ihre Türen und das Centro Desportivo Portugues lädt am Samstag und Sonntag zum Schlemmen auf dem Gutenbergplatz ein.

Bild von WOLL Online-Redaktion

WOLL Online-Redaktion

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