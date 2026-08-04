Arnsberger Kultursommer: Donnerstags live 2026

Natürlich wird auch für das leibliche Wohl vor Ort gesorgt. „Einlass“ ist ab 18:30 Uhr um 19 Uhr beginnt das Bühnenprogramm, Ende ist gegen 22 Uhr.

Vor Ort ist der Event-Chip für 5 € und die Wertmarken für je 3 €/ Standardgetränk bzw. 2 €/ Apfelschorle und Wasser zu erhalten. Mit dem Event-Chip erhält man die Berechtigung Getränke an den Wagen zu erwerben, außerdem helfen sie die Kosten für das Bühnenprogramm abzudecken, damit diese beliebte Eventreihe weiterhin stattfinden kann.

13.08.2026 – 19 Uhr – OakWoodPaddys

(handgemachter Irish Folk)

Die OakWoodPaddys sind eine Irish Folk Band aus Arnsberg und aus der heimischen Szene handgemachter irischer Musik nicht mehr wegzudenken. Mit sympathischem Flair, Witz und ansteckender Spielfreude präsentieren die vier Musiker ihr Repertoire, das in der Welt des Irish Folk und darüber hinaus zuhause ist.

Ein Abend mit den OakWoodPaddys schickt das Publikum auf eine leidenschaftliche und abwechslungsreiche musikalische Reise tief in die Seele der grünen Insel: Lieder über pure Lebensfreude, von Auswanderung und Sehnsucht, von der See und der Liebe – mit skurrilen Geschichten und kauzigen Originalen.

Am 13. August präsentiert das Quartett seine Songs und temperamentvolle Tunes auf der „Donnerstags live“- Bühne an der Promenade. Ein wechselvoller Mix aus Mitsingen, -tanzen, klatschen und angerührtem Zuhören und Träumen. Immer so, wie der Song und seine Geschichte es erfordern. Den Zuhörer erwartet ein Abend voller Überraschungen, der im Gedächtnis bleibt.

Weitere Infos: https://www.oakwoodpaddys.com/