Arnsberger Herbstsonntag am 27. September 2026

In diesem Jahr findet in Arnsberg vom 25. – 27. September der Mittelalter Herbst statt,

mit Mittelaltermarkt am Alter Markt und Lagerleben auf dem Schlossberg. Zum krönenden Abschluss am Sonntag, den 27. September gibt es wie in den letzten Jahren den verkaufsoffenen Sonntag mit Herbstmarkt, Trödelmarkt und Oldtimertreffen.



Für den Herbstmarkt und den Trödelmarkt sind noch Plätze frei, also wenn Sie sich als Hobbytrödel am Trödelmarkt beteiligen wollen oder selbst etwas herstellen, dass Sie gerne auf dem Herbstmarkt anbieten möchten, dann melden Sie sich bei uns. Auch Vereine und Institutionen, die sich und ihre Arbeit präsentieren wollen sind gerne gesehen, vor allem mit tollen Mit-Mach-Aktionen für Kinder.



Weitere Infos und Anmeldung unter 02931-4055 oder d.weber@arnsberg-info.de