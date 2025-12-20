Magazin für die Sauerländer Lebensart

Arnsberg! Wo ist dein Schloss?

Über 600 Jahre lang war es Herz und Machtzentrum der Stadt – heute ist es verschwunden.

20. Dezember 2025 | 2 Minuten Lesezeit

In seinem reich bebilderten Buch „Arnsberg! Wo ist dein Schloss?“ begibt sich Jochem Ottersbach auf eine ebenso kenntnisreiche wie spannende Spurensuche. Im Mittelpunkt steht nicht allein ein verlorenes Bauwerk, sondern die rund 650-jährige Geschichte eines Ortes, der über lange Zeit politisches, wirtschaftliches und kulturelles Zentrum des Sauerlandes war.

Das Buch erzählt von den Grafen von Arnsberg, von Fehden, Machtkämpfen und Allianzen im Heiligen Römischen Reich, vom Alltag auf einer mittelalterlichen Burg, von Legenden wie dem „Brudermörder“ Heinrich I. und vom Wandel der Grafenburg zur kurfürstlichen Residenz. Zugleich macht es verständlich, wie eng Stadtentwicklung und Schlossgeschichte miteinander verwoben waren – und warum Arnsberg ohne sein Schloss bis heute eine Lücke im historischen Gedächtnis trägt.

Zerstörung des Arnsberger Schlosses 1762 im Siebenjährigen Krieg

Ottersbach schreibt bewusst kein trockenes Fachbuch, sondern einen gut lesbaren, anschaulichen Streifzug durch die Geschichte. Zahlreiche Abbildungen, Rekonstruktionsversuche und historische Darstellungen laden dazu ein, sich das verlorene Schloss wieder vor Augen zu führen – auf dem Sofa ebenso wie bei einem Spaziergang über den heutigen Schlossberg.

Ein Buch für alle, die Arnsberg lieben, seine Geschichte verstehen wollen – und sich fragen:
Wo ist dein Schloss?

Jochem Ottersbach: Arnsberg! Wo ist dein Schloss? – 112 Seiten, Hardcover, reichlich bebildert – ISBN: 978-3-943973-69-3 – 19,90 Euro. Erhältlich im Buchhandel und Online, unter anderem bei amazon.

Bild von WOLL Online-Redaktion

WOLL Online-Redaktion

Bild von Ottersbach, Jochem
Ottersbach, Jochem
