Arnsberg engagiert – Plattform für das Ehrenamt ist online

Die neue Ehrenamts-Plattform „Arnsberg engagiert“ ist online gestartet. Sie soll Ehrenamtliche, Vereine, Initiativen und Organisationen in unserer Stadt verbinden mit dem Ziel, Zusammenarbeit zu erleichtern, Informationen zu bündeln und das Engagement für Arnsberg gemeinsam stärker zu machen.

27. November 2025 | < 1 Minute Lesezeit

Quelle: Stadt Arnsberg

Damit ist das Online-Angebot ein weiterer Baustein der vielfältigen Unterstützung des Ehrenamtes in Arnsberg, denn Vereinsleben und Ehrenamt sind tief in der Stadt und der Gesellschaft verwurzelt. Die Plattform ist erreichbar unter dem Link www.arnsberg-engagiert.de.

Was bietet die Plattform?

  • Microsites: Eigene Unterseiten für Gruppen und Vereine.
  • Rollensystem: Steuerung der Mitglieder und Verantwortlichkeiten.
  • Cloud, Kalender und Videokonferenz-Tool: Ablage von Dateien, Terminorganisation und direkter Austausch.
  • Aufgabenmanagement: Vergabe und Nachverfolgung von Aufgaben.
  • Forum und Marktplatz: Austausch, Vernetzung, Posten von Inhalten sowie Tausch- und Wissensangebote.
  • Informationen zu Regeln und Gesetzen sowie Hinweise zu aktueller Entwicklung rund ums Ehrenamt.
  • Vernetzung von Aktiven und Interessierte

Die vielfältigen Möglichkeiten sollen den Wissensaustausch erleichtern und ein Gewinn für die ehrenamtliche Arbeit der Nutzerinnen und Nutzer sein. Auch Nicht-Vereinsmitglieder und Interessierte sind herzlich eingeladen, sich einen Überblick über die Projekte und Angebote in Arnsberg zu machen sowie die Möglichkeiten der Plattform selbst zu testen.

Schulungen und Sprechstunden

Da es aber gerade zum Start eines neuen Angebots zu einigen Fragen kommen kann, gibt es bis zum Ende des Jahres bereits feste Termine für Sprechstunden und kostenlose Schulungen zur Plattform.

Offene Sprechstunden: Am 03.12.2025 und 11.12.2025 jeweils von 17 bis 19 Uhr im Stadtlabor freiRAUM, Königstraße 24, 59821 Arnsberg. Anmeldung nicht erforderlich.

Schulungen (Hybrid, mit Yvonne Kaiser, Projektleitung Smart City, und Plattformentwicklern): Am 03.12.2025 und 17.12.2025 jeweils von 15 bis 16:30 Uhr im Stadtlabor freiRAUM, Königstraße 24, 59821 Arnsberg. Anmeldung über die vhs Arnsberg-Sundern.

Die Teilnahme an den Schulungen ist kostenfrei. Links zur Anmeldung:

www.vhs-arnsberg-sundern.de

Termin 03.12.2025: https://www.vhs-arnsberg-sundern.de/kurssuche/kurs/arnsberg-engagiert-die-ehrenamtsplattform/AD300-052

Termin 17.12.2025: https://www.vhs-arnsberg-sundern.de/kurssuche/kurs/arnsberg-engagiert-die-ehrenamtsplattform/AD300-054

Hintergrund

Der Start und die erste Umsetzung der Ehrenamtsplattform stammen aus dem Förderprojekt „Modellprojekte Smart City“. Umgesetzt wurde das Projekt im Rahmen der Smart City Strategie der Stadt Arnsberg.

Bild von WOLL Online-Redaktion

WOLL Online-Redaktion

