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ARGIES aus Argentinien kommen wieder nach Meschede zum WKM in die TRÖTE

Nach inzwischen drei grandiosen Konzerten sind die ARGIES zurück – und bringen erneut feinsten Punkrock aus Argentinien in die Stadt! Am Freitag, 05. Juni 2026 spielen die ARGIES auf persönlichen Wunsch nach 4 Jahren erneut in der Rockkneipe TRÖTE in Meschede am Winziger Platz 3 auf ihrer „Muy Picante Tour 2026“. 

26. Mai 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Quelle: WERKKREIS KULTUR MESCHEDE E.V.

ARGIES – gegründet 1984 – haben ihre Wurzeln im britischen 70er-Punk, verbinden diesen aber heute mit Ska, Reggae, Dub, Rock’n’Roll und starken Latin-Rhythmen. Die Band funktioniert wie eine kollektive Gruppe von engagierten Musikern mit gleichen Freiheiten. Die besondere Art und Weise, wie die Band Musik macht, hat Argies im Laufe der Jahre zu einer wirklich unabhängigen kulturellen Bewegung gemacht.

Seit 1999 hat die Band regelmäßig ausgedehnte Tourneen in Südamerika, Europa und der ganzen Welt gespielt. Es ist nicht einfach, die genaue Anzahl der Konzerte zu bestimmen. Mit den Toten Hosen haben sie zwischen 1997 und 2018 mindestens 13mal die Bühne geteilt. Kein Wunder, dass das Abschiedskonzert der Hosen in Buenos Aires stattfinden wird! Übrigens: Der Name „Argies“ leitet sich von dem englischen Schimpfwort für „Argentinier“ ab, das vor allem während des Falklandkriegs 1982 von der britischen Boulevardpresse verwendet wurde. Weit davon entfernt Nationalisten zu sein, verbindet ihr Name die Band, deren Mitglieder sich selbst als Internationalisten definieren, zusammen mit entwerteten Minderheiten und ausgegrenzten Menschen weltweit.

Special Guest im Vorprogramm ist die direkt, lautlos und kompromisslose Punkrock Trio Band „Beefy As Toro“ aus Paderborn. Sie liefern Songs mit Melodie, Tempo und ordentlich Druck. „Beefy as Toro“ überzeugten schon 2024 zusammen mit den ARGIES beim ersten Punk-Rock Frühschoppen des WKM. Ihre jahrelange Banderfahrung, die sie über die Jahre in verschiedenen Bands gesammelt haben, spielt ihnen dabei in die Karten und lässt sie routiniert liefern. Let there beef rock!

Karten gibt es ab 17 € im Vorverkauf an der Theke in der TRÖTE, bei der Tourist-Info Meschede oder online bei eventim. An der Abendkasse wird ein Restkontingent an Tickets bereitgestellt, Einlass ist ab 20 Uhr.

Bild von WOLL Online-Redaktion

WOLL Online-Redaktion

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