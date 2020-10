Arbeitsplatz und Kultur: Was bietet das Sauerland für Arbeitnehmer?

Das Sauerland ist für Arbeitnehmer attraktiv. Weiterhin ist die Arbeitslosigkeit in der Region gering, es gibt eine große Auswahl an Jobs und ein lebenswertes Umfeld. Das Sauerland wird von „Hidden Champions“ dominiert, heimlichen Gewinnern wie Grohe, Severin oder Warsteiner. Doch was bietet die Region nach Feierabend?

Für Unterhaltung gesorgt

Auch Casinos sorgen im Sauerland für Unterhaltung. Beispielsweise gibt es mit dem Casino Hohensyburg und der Spielbank Duisburg gleich zwei bekannte Spielbanken in erreichbarer Näher. In den vergangenen Jahren haben diese sich besonders für die Kunden ins Zeug gelegt. Der Grund dafür sind die Impulse aus dem Online-Bereich. Beste Online Casinos warten inzwischen mit Freispielen und einer großen Zahl an Slots auf – hier haben die lokalen Spielhallen nachgezogen und ihr Angebot erweitert. Die Spielbank Hohensyburg gilt unter Kennern sogar als eine der schönsten Vertreterinnen des Landes, sollte also auch von Anwohnern unbedingt einmal aufgesucht werden.

Doch auch wer es kultureller mag, findet im Sauerland nach der Arbeit viele attraktive Angebote: Der Tourismus in der Gegend ist eines der größten wirtschaftlichen Zugpferde. Abseits der großen Metropolen bietet das Sauerland viele Kurorte, Wintersportgegenden wie die Bobbahn Winterberg und die Skisprungschanze in Willingen, aber auch eine große Zahl an Wanderwegen. Für viel Furore hat in den vergangenen Jahren die Wintersport-Arena Sauerland gesorgt. Diese Attraktionen locken nicht nur jedes Jahr eine große Zahl an Touristen an, sondern sind auch für die Arbeitnehmer in der Region attraktiv. Denn auch entspannen kann man im Sauerland gut, wie wir erst neulich in einem Beitrag erklärt haben.

Quelle: Foto von Una Laurencic von Pexels Foto von Una Laurencic von Pexels

Kulturelle Erlebnisse

Zudem lockt das Sauerland mit historischen Sehenswürdigkeiten wie der Burg Arnsberg oder der Burg Hachen. Das Schloss Herdringen, das als eine der bedeutendsten neugotischen Profanbauten in Nordrhein-Westfalen gilt, lockt ebenfalls jedes Jahr viele Besucher. Und die Liste an Museen im Sauerland ist ebenso lang: Ob Deutsches Drahtmuseum, das Sauerland-Museum oder das Deutsche Höhlenmuseum in Iserlohn – für kulturelle Impulse ist in der Region in jedem Fall gesorgt.

Die guten wirtschaftlichen Verhältnisse tun ihr übriges: So waren im Hochsauerlandkreis im Dezember 2019 zum Beispiel lediglich 5.881 Personen arbeitslos gemeldet, womit die Arbeitslosenquote bei 3,9 Prozent lag. Insgesamt steht das Sauerland wirtschaftlich äußerst solide da. Es ist die Kombination aus einer großen Zahl an guten Arbeitsplätzen, einem lebenswerten Umfeld und vielen Aktivitäten und Unterhaltungen, welche das Sauerland für Arbeitnehmer attraktiv macht. Nicht umsonst bleiben viele Einheimische ihr Leben lang in der Region und erklimmen hier die Karriere-Leiter.

Fazit

Das Sauerland ist wirtschaftlich mehr als solide aufgestellt und hat für Karrieristen jobtechnisch einiges zu bieten. Doch das ist bei weitem nicht der einzige Grund, aus dem eine große Zahl an Arbeitnehmern in die Region gezogen wird: Auch was das Thema Unterhaltung und Kultur anbetrifft, ist das Sauerland eine Gegend, in der es sich sehr zu leben lohnt. Das sollte sich auch in den kommenden Jahren nicht ändern und das Sauerland so für Arbeitnehmer sehr attraktiv bleiben. Egal wie die wirtschaftliche Situation in der Bundesrepublik sich entwickelt.