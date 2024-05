Arbeitslosigkeit im Sauerland steigt

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Hochsauerlandkreis im April 2024 gestiegen. Insgesamt waren 7.086 Personen arbeitslos gemeldet. Verglichen mit den Zahlen des Vormonates sind dies 7 Personen oder 0,1 Prozent mehr. Im Vergleich zum April des Vorjahres steigt die Zahl der Arbeitslosen um 578 Personen bzw. 8,9 Prozent. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen beträgt im April 4,7 Prozent. Vor einem Jahr belief sie sich auf 4,4 Prozent (+0,3 Prozentpunkte).

Im Bezirk der Agentur für Arbeit Meschede-Soest steigt die Arbeitslosigkeit im Berichtsmonat um 106 Personen oder 0,6 Prozent. Aktuell sind 17.309 Männer und Frauen als arbeitslos registriert. Im Bezirk der Agentur für Arbeit Meschede-Soest beträgt die Arbeitslosenquote bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen 5,4 Prozent. Vor einem Jahr belief sie sich auf 5 Prozent.

Im Versicherungsbereich (Rechtskreis Sozialgesetzbuch Drittes Buch, SGB III – Arbeitslosengeld I) werden aktuell 6.544 arbeitslose Menschen betreut, das sind 25 Personen oder 0,4 Prozent weniger als im Vormonat und 889 Frauen und Männer oder 15,7 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.

Im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Rechtskreis Sozialgesetzbuch Zweites Buch, SGB II – Bürgergeld) sind 10.765 Personen bei den Jobcentern registriert; 131 Männer und Frauen oder 1,2 Prozent mehr als im Vormonat und 646 Personen oder 6,4 Prozent mehr als im gleichen Monat des Vorjahres.

Quelle: Arbeitsagentur Soest-Meschede

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Kreis Soest im April 2024 gestiegen. Insgesamt waren 10.223 Personen arbeitslos gemeldet. Verglichen mit den Zahlen des Vormonates sind dies 99 Personen oder 1 Prozent mehr. Im Vergleich zum April des Vorjahres steigt die Zahl der Arbeitslosen um 957 Personen bzw. 10,3 Prozent. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen beträgt im April 6 Prozent. Vor einem Jahr belief sie sich auf 5,5 Prozent (+0,5 Prozentpunkte).

„Die allgemein schwächelnde Konjunktur schlägt sich auch in unserer Region zunehmend nieder“, kommentiert Oliver Schmale, Chef der Agentur für Arbeit Meschede-Soest, die Zahlen für den April. Leicht steigende Arbeitslosigkeit und weniger gemeldete Arbeitsstellen als üblich, das zeigt die Entwicklung aktuell. Normalerweise sorgt die Frühjahrsbelebung zu dieser Zeit für sinkende Bestände der Menschen ohne Arbeit. „Aber die Unternehmen bleiben bei Neueinstellungen zögerlich“. Aufträge bleiben aus; um die Wettbewerbsfähigkeit zu halten, werden Personalbestände angepasst. „Wir wissen, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen die Betriebe in der Region weiterhin auf eine Belastungsprobe stellen. Krisengezeichnet und von der anhaltenden Konjunkturflaute betroffen, tun sie was sie können, um ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Perspektive zu bieten. Deshalb bleiben wir für die nächsten Monate in unseren Erwartungen verhalten optimistisch“. Auch die aktuellen Analysen der Wirtschaftsinstitute bekräftigen diese Trends.