Arbeiten im Team Arnsberg: Ausbildungs-Info-Tag am 26. Juni

Dieses besteht aus der Stadt Arnsberg, den Stadtwerken Arnsberg, dem Freizeitbad NASS und den Technischen Diensten Arnsberg. Berufseinsteigerinnen, Berufseinsteiger, Schülerinnen und Schüler können sich beim Ausbildungs-Info-Tag im Campus der Stadtwerke, Niedereimerfeld 22, selbst von dieser Vielfalt überzeugen. „Wir wollen zeigen, wie attraktiv die Arbeit im Öffentlichen Dienst ist und auch manche Vorurteile überwinden“, erklärt Laura Hieronymus, Ausbildungsleiterin der Stadt Arnsberg, „neben dem fairen Gehalt und Zusatzleistungen, winken auch die allerbesten Chancen der Übernahme nach der Ausbildung und ein gutes Arbeitsumfeld mit zahlreichen Möglichkeiten.“



Berufs-Erlebniswelt zum Mitmachen und Ausprobieren



Die Wahl der richtigen Ausbildung ist eine große Entscheidung, die durch den Informationstag erleichtert werden soll. Vor Ort besteht die Gelegenheit, Auszubildende sowie Ausbilderinnen und Ausbilder zu treffen, die alle Fragen beantworten. Zudem laden verschiedene Mitmach-Stationen dazu ein, sich praktisch auszuprobieren. „Wir verwandeln den Campus der Stadtwerke Arnsberg in eine Berufs-Erlebniswelt, in der sich Schülerinnen und Schüler ein besseres Bild von den Berufsbildern der Stadtverwaltung und ihren Tochterunternehmen machen können, erklärt Corinna Jähne, Ausbilderin der Stadtwerke Arnsberg.



„Anfassen und Ausprobieren, ist die Devise“, so Sebastian Severin, Ausbildungsverantwortlicher der Feuerwehr, „unsere Reanimationspuppe freut sich, viele Interessierte kennenzulernen. Neben den wichtigsten Punkten bei einer Wiederbelebung erzählen wir alles über unseren Job und zeigen unsere Technik und Fahrzeuge.“ Die Technischen Dienste bieten im technischen Bereich ebenso spannende Perspektiven. „Unsere Berufe sind perfekt für alle, die ungern nur am Schreibtisch sitzen, sondern lieber aktiv sind und mit Geräten und Werkzeugen arbeiten“, erklären Stadtförsterin Petra Trompeter und Kfz-Meister Michael Reichelt-Müller und laden herzlich zum Informieren ein.



Auch die Sicherheit und das Miteinander stehen im Fokus des Arbeitgebers. „Wir möchten zeigen, wie abwechslungsreich und spannend die Arbeit bei der Stadt und ihren Töchtern sein kann. Neben einem tollen Betriebsklima, bieten wir zudem sichere Arbeitsplätze mit klaren Rahmenbedingungen auch in unsicheren Zeiten“, betont Kathrin Drewer-Löhr, Prokuristin und Teamleitung Verwaltung im Freizeitbad NASS.



Einblick in zahlreiche Ausbildungswege und Studiengänge



Von 9 bis 17 Uhr wird ein umfassender Einblick in die folgenden Ausbildungsberufe, Ausbildungswege und Studiengänge geboten:

Bachelor of Arts – Soziale Dienste für Jugend-, Sozial- und Familienhilfe

Bachelor of Arts – Verwaltungsinformatiker:in

Bachelor of Laws – Stadtinspektoranwärter:in

Verbundstudiengang Wirtschaftsingenieur:in

Brandmeisteranwärter:in Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt

Fachangestellte:r für Medien und Informationsdienste Fachrichtung Archiv

Fachangestellte:r für Medien und Informationsdienste Fachrichtung Bibliothek

Fachinformatiker:in

Verwaltungsfachinformatiker:in

Notfallsanitäter:in

Praxisintegrierte Ausbildung Erzieher:in

Verwaltungsfachangestellte:r

Forstwirt:in

KFZ-Mechatroniker:in mit Schwerpunkt Nutzfahrzeugtechnik

Anlagenmechaniker:in mit Schwerpunkt Rohrsystemtechnik

Umwelttechnologe für Rohrleitungsnetze und Industrieanlagen

Kauffrau/ Kaufmann für Büromanagement

Fachangestellte:r für Bäderbetriebe

Fachkraft für Gastronomie

Sport- und Fitnesskauffrau, Sport- und Fitnesskaufmann

Direktbewerbung und Rahmenprogramm



An einer eigens eingerichteten „Bewerbungsinsel“ haben die Jugendlichen die Chance, sich direkt vor Ort für ein Praktikum oder einen Ausbildungsplatz zu bewerben. Die entsprechenden Bewerbungsunterlagen können dafür direkt mitgebracht werden.



Für das leibliche Wohl ist mit Getränken und Leckereien vom Grill gesorgt. Teilnehmende Schülerinnen und Schüler erhalten kostenfrei eine Wertmarke für Essen oder Getränke. Eine Neuerung in diesem Jahr bietet zusätzliche Motivation: An den einzelnen Ständen können sich die Schülerinnen und Schüler Lose verdienen, die anschließend an einem Glücksrad gegen Preise eingelöst werden können.



Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei, eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Wer sich vorab oder online informieren will, ist hier richtig: www.bockaufbildung-arnsberg.de.