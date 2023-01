Arbeiten im Sauerland – worauf sollte beim Bewerben geachtet werden?

Das Sauerland gilt als attraktive Wohn- und Arbeitsregion mit guten Jobchancen in vielen Bereichen. Die Gegend, die als größtes zusammenhängendes Urlaubs- und Erholungsgebiet nördlich des Main bekannt ist, wird von einer mittelständischen Wirtschaft geprägt. Zahlreiche Arbeitsplätze sind im Tourismus- und Gastronomiegewerbe sowie im Dienstleistungssektor zu finden. Beim Bewerben um den Traumjob gibt es jedoch einiges zu beachten.

Äußere Aspekte nicht unterschätzen

Wer im Sauerland arbeitet, kann in der Freizeit an idyllisch gelegenen Stauseen entspannen, durch ausgedehnte Waldgebiete wandern und eine Vielzahl interessanter Sehenswürdigkeiten entdecken. Die schöne Natur und die ruhige Umgebung sind häufige Gründe, um aus einer hektischen Großstadt ins gemütliche Sauerland umzuziehen. Bei der Jobsuche sind neben gutem Schulabschluss, beruflicher Qualifikation und Erfahrung auch äußere Aspekte nicht zu unterschätzen. Es ist allgemein bekannt, dass beim Vorstellungsgespräch der erste Eindruck ausschlaggebend ist. Ein gepflegtes Auftreten, frisch gewaschenes Haar und ein gebügeltes Outfit sollten eigentlich selbstverständlich sein. Die Jobsuche ist ein häufiger Grund, um über die Optimierung des äußeren Erscheinungsbilds nachzudenken. Eine weitere Motivation, optisch etwas an sich zu verändern, ist der Wunsch, jünger auszusehen. Volle Lippen galten beispielsweise immer schon als Merkmal von Attraktivität und Jugendlichkeit. Mit zunehmendem Alter bildet sich jedoch das Lippenvolumen zurück. Bei einem Volumenverlust durch Alterung wird häufig das Aufspritzen der Lippen in Erwägung gezogen. Werden Unterspritzungen mit Hyaluron oder Botox von medizinischem Fachpersonal durchgeführt, wie bei AK, entstehen natürlich geformte, volle Lippen mit klarer Kontur. Das Lippen-Aufspritzen mit Hyaluronsäure gilt als schonende, schmerzarme Methode, bei der in Absprache mit der Klientin ein individueller Look designt werden kann. Das Ziel einer Lippenbehandlung besteht darin, die Lippen voller und natürlich wirken zu lassen. Da Hyaluronsäure vom Körper rasch wieder abgebaut wird, wird das Verfahren oft in Erwägung gezogen, wenn Asymmetrien ausgeglichen und die Spannkraft der Haut verbessert werden soll.

Gute Vorbereitung ist wichtig

Meistens wird Attraktivität mit Äußerlichkeiten gleichgesetzt. Ein sympathisch wirkendes Gesicht und harmonische Konturen werden mit positiven Eigenschaften assoziiert. Ist es tatsächlich so, dass schöne Menschen für schlau gehalten werden? Obwohl die Gründe dafür umstritten sind, scheint offensichtlich festzustehen, dass der Anblick eines attraktiven Gesichts das Belohnungszentrum des Gehirns aktiviert. Beim Bewerben spielt die äußere Attraktivität allerdings nur dann eine Rolle, wenn es im Job um Repräsentationsaufgaben oder um direkten Kontakt mit Kunden geht. Auf das Aussehen kommt es demnach hauptsächlich im Verkauf oder in der Kundenbetreuung an. Ausschlaggebend ist der Gesamteindruck. Zu einer positiven Gesamtausstrahlung kann man selbst viel beitragen. Wer eine berufliche Karriere im Sauerland starten will, sollte deshalb auf jedes Detail achten. So sollte das Outfit dem Anlass angemessen, nicht zu lässig, aber auch nicht zu konservativ sein. Mit Selbstbewusstsein, guten Fachkenntnissen und einigen weiteren Softskills kann man im Vorstellungsgespräch punkten. Vermeintliche optische Mängel können auch durch innere Werte ausgeglichen werden. Eine sorgfältige Vorbereitung erhöht die Chancen, beim Bewerbungstermin erfolgreich zu sein. So sollten vorab möglichst viele Informationen über den potenziellen Arbeitgeber gesammelt werden, sodass man für mögliche Rückfragen besser gewappnet ist. Die eigene Selbstpräsentation sollte ebenfalls gut vorbereitet sein. Dazu zählt, Fragen zum Lebenslauf, über Jobwechsel und zusätzliche Qualifikationen schlüssig zu beantworten.