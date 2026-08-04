Arbeit in einer Stadtverwaltung: Abwechslung ist hier Programm

Neun Nachwuchskräfte beginnen Ausbildung bei der Stadt Warstein

„Die Ausbildung in einer Stadtverwaltung ist enorm vielfältig und höchst abwechslungsreich. Darüber hinaus ist die Arbeit für das Gemeinwesen einer Kommune eine sinnstiftende Aufgabe. Wir freuen uns über unsere neuen motivierten Nachwuchskräfte!“, begrüßte Bürgermeister Maximilian Spinnrath die neuen Auszubildenden.

Ausbildung in Verwaltung und Forst

Insgesamt neun Nachwuchskräfte starten in diesem Jahr bei der Stadt Warstein in fünf verschiedenen Ausbildungs- und Qualifizierungsberufen ins Berufsleben. Angelina Lenders und Lasse Helm beginnen ihre dreijährige Ausbildung zur beziehungsweise zum Verwaltungsfachangestellten. Während ihrer Ausbildung lernen sie zahlreiche Bereiche der Stadtverwaltung kennen, darunter die Fachbereiche Finanzen, Personal, Ordnungswesen, Organisation und Soziales sowie Schule, Sport und Kultur. Die theoretischen Ausbildungsinhalte werden am Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Soest sowie im Blockunterricht am Hubertus-Schwartz-Berufskolleg in Soest vermittelt.

Nachdem die Stadt Warstein bereits in den Jahren 2023 und 2024 im Bereich Forst ausgebildet hat, wird auch in diesem Jahr mit Louis Ventur wieder ein Auszubildender zum Forstwirt begrüßt. Während der dreijährigen Ausbildung erlernt er die vielfältigen Aufgaben der nachhaltigen Waldbewirtschaftung und des Naturschutzes.

Nachwuchs für Kitas und Bäder

In den städtischen Kindertageseinrichtungen absolvieren Marlene Senger und Pia Schreiber ihr Anerkennungsjahr zur staatlich anerkannten Erzieherin. Das einjährige Berufspraktikum bildet den abschließenden Teil der Ausbildung. Zudem beginnt Elena Bräutigam ihre dreijährige praxisintegrierte Ausbildung (PiA) zur Erzieherin bei der Stadt Warstein. Den schulischen Teil der Ausbildung absolviert sie am Berufskolleg Bergkloster Bestwig.

Kathrin Schäffer beginnt eine zweijährige Umschulung zur Fachangestellten für Bäderbetriebe. Sie wird künftig die verschiedenen Aufgabenbereiche in den städtischen Bäderbetrieben kennenlernen und dort praktische Erfahrungen sammeln.

Duales Studium in der Stadtverwaltung

Zum 1. September starten außerdem Joline Janesch und Josephine Schlebes ihr dreijähriges duales Studium als Stadtinspektoranwärterinnen. Ziel des Studiums ist der Abschluss als Bachelor of Laws (LL.B.). Die theoretischen Studieninhalte werden an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen am Standort Münster vermittelt, während die praktischen Ausbildungsabschnitte in der Stadtverwaltung Warstein stattfinden.

„Wir wünschen allen Nachwuchskräften einen erfolgreichen Start, viel Freude bei ihren neuen Aufgaben und eine lehrreiche Ausbildungszeit bei der Stadt Warstein“, sagt Ausbildungsleiterin Ann-Christin Peters.

Bereits am Montag, 3. August, wurden die neuen Nachwuchskräfte von Bürgermeister, der Sachgebietsleitung Personal, der Ausbildungsleitung, der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) sowie dem Personalrat und der Gleichstellungsbeauftragten offiziell im Rathaus begrüßt.

Infokasten:

Für das Jahr 2027 sucht die Stadt Warstein derzeit neue Auszubildende in den Bereichen Verwaltung und Kita. Weitere Informationen sind online unter www.warstein.de zu finden. Wer sich noch unsicher ist, kann sich mit Fragen oder Informationsbedarf an Ann-Christin Peters (a.peters@warstein.de, 02902 81285) wenden.