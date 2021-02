Aqua Olsberg – Die Sauerlandtherme

Wasserspaß, Wellness-Oase – pures Leben

Die Sauerlandtherme ist das Erholungs- und Gesundheitszentrum des Kneippheilbads Olsberg.

Drei Bereiche stehen für unterschiedliche Aktivitäten zur Verfügung. Das Herzstück der Anlage bildet die Sole. Die Becken im Innen- und Außenbereich, befüllt mit 32° warmem Salzwasser, bieten Abwechslung durch Massageelemente. Das Solewasser verschafft Linderung bei Gesundheitsbeschwerden der Haut, Gelenke oder Atemwege. Direkt nebenan findet sich ein großes Dampfbad, in dem sogar Aufgüsse stattfinden. Dem Kreislauf hilft man auch in der angrenzenden Kneipp-Box mit Armund Fußbecken weiter auf die Sprünge. Regelmäßig finden im Solebereich Aktivitäten wie Wassergymnastik, Kneipp-Kurse oder Wasser-Shiatsu statt. Bewegung wird auch im Freizeitbereich groß geschrieben. Das 25 Meter lange Sportbecken scha­fft Raum für einige Bahnen. Der dritte im Bunde ist schließlich die Waldsauna mit ihren vier Saunakabinen. Die natunahe, dennoch gemütliche Gestaltung lockt Saunagänger zu Themenaufgüssen und langen Saunanächten. Ausgebildete Masseure bieten hier außerdem Wellness-Massagen an. In den Bistros des AquaOlsberg findet man nicht nur die Klassiker der sauerländischen oder deutschen Küche sondern auch leichte und gesunde Kneipp-Gerichte. Nehmen Sie sich eine Auszeit. Hören Sie auf Ihre innere Stimme. Schalten Sie ab und die Sinne ein. Entspannung, Gesundheit, Sport, Spaß und Wohlgefühl – all dies vereint das AquaOlsberg unter einem Dach.

Quelle: Aqua Olsberg

AquaOlsberg

Zur Sauerlandtherme 1

59939 Olsberg

Tel. 02962-845050

www.aquaolsberg.de

info@aquaolsberg.de