April, April, wer hier tanzen will

Tänzerin und Choreografin April-Grace Reuter eröffnet Tanzhaus Sauerland

Geboren auf den Philippinen, aufgewachsen in Bamberg, zuhause auf den Bühnen in Deutschland, lange gelebt in Köln und jetzt im beschaulichen Felbecke bei Schmallenberg zuhause. Das ist April-Grace Reuter, die bereits in jungen Jahren ihre Liebe zum Tanz entdeckte. Mit zwölf Jahren besuchte sie erstmals eine Tanzschule. Drei Jahre später wurde sie zur jüngsten Dance4Fans-Instructorin Deutschlands ernannt. Für April-Grace wurde ein Traum wahr. Von nun an unterrichtete sie diverse Tanzkurse, engagierte sich für Schulfeste, Stadtfeste und trat in und um Bamberg auf. Sie feierte erste Erfolge mit Tanz- und Choreografie-Aufträgen für Stars der 90er Jahre, wie Oli P. und Brooklyn Bounce.



Tanzen mit Oli P. und Brooklyn Bounce

Mit 18 Jahren bereits war sie in zahlreichen Musikvideos zu sehen (unter anderem von Rocco, Mark Oh, Special D) und stand auf den Bühnen der bekanntesten TV-Shows und Events wie The Dome, Top of the Pops, MTV, VIVA, Quatsch Comedy Club, Mein Mann kann, Big Brother und Deutschland sucht den Superstar.

Bei der angesagten Nike Woman Dance Audition zwei Jahre später in Berlin erreichte sie den beeindruckenden zweiten Platz unter mehr als 3.000 Mitstreiterinnen. Dieser Erfolg öffnete der charmanten Bambergerin mit philippinischen Wurzeln die Türen zu großartigen Möglichkeiten. Schon bald wurde sie das Gesicht einer internationalen Werbekampagne für das Parfum PUMA URBAN MOTION. Ihr strahlendes Lächeln und ihre beeindruckenden Tanzfähigkeiten wurden weltweit in TV-Spots, auf YouTube, in Parfümerien, auf Werbeplakaten und in Magazinen gezeigt. April-Grace eroberte die internationale Tanzszene im Sturm und teilte ihre Leidenschaft für ausdrucksstarke Bewegung mit der ganzen Welt.





Hoch hinaus mit einem Sauerländer

2003 lernte die Tänzerin bei einem Musik-Videodreh auf den Hochhausdächern Frankfurts ihren heutigen Mann, Chris Reuter, kennen. Der Lennestädter war als Sänger der Popmusik-Bands DNC und Touch bekannt. Als Duo gründeten April-Grace und Chris eine Firma im Bereich Tanz und Choreografie und zogen nach Köln. Dort arbeiteten sie als Choreografen und Tänzer für zahlreiche Stars und TV-Formate. Darüber hinaus unterrichteten sie in Tanzschulen und gaben Tanzworkshops in Deutschland sowie in Englandden Niederlanden und der Schweiz.



April-Grace erhielt dann die Gelegenheit, die international renommierte Tanzschule MILLENNIUM DANCE COMPLEX aus Los Angeles als Direktorin und Geschäftsführerin in Köln aufzubauen und zu leiten. Die Schule ist bekannt für die Förderung von Talenten im Bereich Hip-Hop und Urban Dance.



Nach mehr als 15 Jahren in Köln kehrten April-Grace und Chris, inzwischen Eltern einer 10-jährigen Tochter, in die Heimat von Chris, Lennestadt, zurück. „Mein Mann ist dort aufgewachsen“, erklärt die 39-Jährige. Chris hatte sich bereits in Köln als Event-, Street- und Hochzeitsfotograf etabliert und brachte seine Expertise in die alte Heimat zurück, insbesondere im Raum Schmallenberg. Beide sind von der Region begeistert, da das Hochsauerland eine einladende Atmosphäre für neue Ideen und kreative Projekte bietet.



Freude an der Bewegung



Bei der Suche nach einer passenden Umgebung für ihr kreatives Schaffen lenkten verwandtschaftliche Tipps und freundliche Begegnungen den Weg nach Felbecke. Im Schmallenberger Sauerland wollen April-Grace und Chris, wie sie betonen, Wurzeln schlagen. Nach über 27 Jahren Erfahrung in der Tanzwelt erfüllte April-Grace sich ihren Herzenswunsch und gründete das Tanzhaus Schmallenberg. April-Grace Reuter: „Ein Treffpunkt für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, in dem die Freude an der Be- wegung gefeiert wird.“ April-Grace lebt den Tanz mit jeder Faser ihres Körpers. Jetzt bringt sie ihre Leidenschaft ins Tanzhaus Schmallenberg und lädt dich ein, Teil dieser Bewegung zu werden. Schon sehr bald wird es einen Tag der offenen Tür geben. „Komm vorbei! Erlebe Tanz hautnah und lass dich mitreißen!“ Am Tag der offenen Tür kannst du April-Grace und ihr Team persönlich kennenlernen.

Auch verschiedene Tanzworkshops werden angeboten. Ob Anfänger oder Fortgeschrittene – hier ist für viele etwas dabei.



Das Tanzhaus Schmallenberg bietet Tanzkurse in den Bereichen Videoclip Dance, Hip-Hop, Jazz Dance, Commercial Pop und Kindertanz an. Alle Kurse finden in den Räumen der renovierten und multifunktional ausgestatteten Schützenhalle von Wormbach statt. Die bewegungs- und ausdrucksstarke Tänzerin plant zudem, klassische Tanzkurse für Erwachsene anzubieten. „Ich habe gehört, dass mancher Sauerländer Männer dem Tanzen eher zurückhaltend gegenüberstehen – umso schöner wäre es, sie mit Spaß und Leichtigkeit für die Freude an der Bewegung zu begeistern“, sagt die Felbeckerin mit dem Frühlingsnamen lächelnd. April, April … wer hier tanzen will.