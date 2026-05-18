Applaus für Olymiasiegerinnen und -teilnehmer aus Winterberg

Unter anderem Laura Nolte (von links), Neele Schuten, Deborah Levi und Matthias Sommer präsentierten ihre olympischen Medaillen in Winterberg. Foto: Ferienwelt Winterberg / Stephan Peters Design

Winterberg (pst). – Im Rahmen des Winterberger Stadtjubiläums (750 Jahre urkundliche Erwähnung) gab es die große Bühne für die Olympiateilnehmer aus dem Bereich des Nordrhein-Westfälischen Bob- und Schlittensportverbandes (NWBSV). Laura Nolte, Hannah Neise, Matthias Sommer (alle BSC Winterberg), Noltes Anschieberin Deborah Levi (SC Potsdam), Jacqueline Pfeifer (RSG Hochsauerland) und Neele Schuten (TV Gladbeck) wurden für ihre sportlichen Erfolge bei den Olympischen Spielen ausgezeichnet und erhielten viel Applaus.

Im Eiskanal von Cortina hatten die deutschen Kufensportler fleißig Medaillen gesammelt und auch die NWBSV-Aktiven heimsten einiges an Edelmetall ein. Allen voran die Bobsportler, die vom aus Winterberg stammenden Bundestrainer René Spies trainiert werden. Laura Nolte und Deborah Levi holten sich den Olympiasieg und Gold im Zweierbob der Frauen. Anschieberin Neele Schuten gewann mit Pilotin Lisa Buckwitz Silber. Bobpilotin Laura Nolte präsentierte ihre zwei olympischen Medaillen der vergangenen Spiele: Silber im Monobob und Gold im Zweierbob der Frauen zusammen mit Deborah Levi. Silber hatten Neele Schuten als Anschieberin von Lisa Buckwitz (BRC Thüringen) und Matthias Sommer im Viererbob von Francesco Friedrich (BSC Sachsen Oberbärenburg) um den Hals. Gleich zwei Bronze-Medaillen präsentierte Skeleton-Ass Jacqua Pfeifer, die im Einzelrennen und im Mixed-Team mit Christopher Grotheer aufs Treppchen gefahren war. Neise, die vor vier Jahren die Skeleton-Olympiasiegerin wurde, hatte dieses Mal als Vierte die Medaillenränge knapp verpasst, wurde aber natürlich von den heimischen Fans genauso begeistert begrüßt wie die anderen Sportler. Für die Aktiven gab es Präsente in Form eines Veltins-Glases mit eingraviertem Bahnverlauf Cortina und persönlicher Gravur vom BSC.ä#

Gold – Silber -Bronze

Reichlich Anerkennung gab es für die Olympioniken auch von Dr. Christoph Niessen. Der Vorstandsvorsitzende des Landesportbunds Nordrhein-Westfalen rührte auf der Winterberger Bühne die Werbetrommel für Olympische Sommerspiele im eigenen Land. Als Anerkennung hatte er einen Scheck in Höhe von 4.000 Euro mitgebracht. Die Summe teilen sich die Vereine der Sportler TV Gladbeck, RSG Hochsauerland, BSC Winterberg und der NWBSV. Nach der Präsentation auf der Bühne wurden noch reichlich Autogramme geschrieben und Selfies geschossen. Danach trugen sich die Olympioniken im Beratungscenter der Sparkasse Mitten im Sauerland in das goldene Buch der Stadt ein.

Unter anderem Laura Nolte (von links), Neele Schuten, Deborah Levi und Matthias Sommer präsentierten ihre olympischen Medaillen in Winterberg. Foto: Ferienwelt Winterberg / Stephan Peters Design