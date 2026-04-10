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Anradeln in der Stadt Warstein

Auch in diesem Jahr hat ADFC-TourGuide Rita Cordes wieder eine schöne Radtour zum „Anradeln“ am Sonntag, 26. April, erstellt. Die hügelige Rundtour mit mehreren moderaten Steigungen führt zur Weidelandschaft Kleiberg am ehemaligen Standortübungsplatz Büecke. Alle, die gerne Fahrrad fahren, sind herzlich eingeladen teilzunehmen.

10. April 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Quelle: Flye Gbr

ADFC-TourGuide Rita Cordes bietet hügelige Rundtour an

Ausgangspunkt ist die Brachfläche gegenüber der Raiffeisen-Tankstelle Warstein (zwischen Zufahrt Hagebaumarkt und Unterm Stillenberg) um 10.30 Uhr. Um 11 Uhr ist der Treffpunkt für alle aus dem Raum Belecke am Parkplatz an Stütings Mühle in Belecke. Der Hinweg führt über den Haarstrang, ein Stück über die Pengel-Anton-Route und dann über Wildebauer, Bergede zur Weidelandschaft Kleiberg. „Hier machen die Teilnehmenden am Aussichtspunkt eine Pause, evtl. ist kurzfristig eine Information zu der Weidelandschaft durch Mitarbeiter der ABU des Kreises Soest möglich“, so Rita Cordes.

Zurück geht es durch über Körbecke, hinunter nach Wameln und schließlich über den Möhnetalradweg zum Ende der Tour am „Alten Bahnhof“ in Sichtigvor, Hier können die Radfahrenden einkehren oder in Eigenregie direkt nach Hause radeln.

Gefahren wird in moderatem Tempo mit einem verkehrssicheren Fahrrad oder Pedelec. Die Teilnehmenden sollten Helme tragen. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Für die Tour ist Eigenverpflegung mitzubringen. Die Tourlänge beträgt 57 Kilometer ab und bis Warstein und 47 Kilometer ab und bis Belecke. Insgesamt werden 380 Höhenmeter zurückgelegt, die Wegführung erfolgt vorwiegend über Radwege und Nebenstraßen. Kosten entstehen nicht, eine freiwillige Spende für die ABU ist willkommen.

Rita Cordes bittet um Anmeldung bis zum 23. April unter 02902 76846 oder rita.cordes@adfc-kreisverband-soest.de, maximal können 30 Teilnehmende dabei sein.

Bild von WOLL Online-Redaktion

WOLL Online-Redaktion

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