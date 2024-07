Anpfiff mit GEFU

GEFUs EM-Champions

Heiß geliebt und kühl genossen: Fan-Food mit GEFU

Köln/Eslohe. Ob für die Aufwärmphase während des Spiels, in der Halbzeitpause oder in der Verlängerung – kühle Getränke und leckere Snacks dürfen beim Zuschauen, Mitfiebern und Feiern auf keinen Fall fehlen. Und hier kommt GEFU ins Spiel …

Quelle: GEFU

BBQ-Grillwerkzeug

Fußball und Grillen gehören zusammen wie der Ball und das Tor. Und damit zumindest auf dem heimischen Grill alles rund läuft, hat GEFU das perfekte Grill-Equipment: Ob Burger, Steaks, Würstchen oder Veggie-Optionen, der Wender BBQ XXL von GEFU wendet jedes Grillgut im Handumdrehen. Dank seiner breiten Fläche und der abgeschrägten Kante lässt sich das Grillgut leicht von der Grillfläche heben und bei Bedarf zerteilen. Die Burger- und Schmelzglocke BBQ garantiert saftiges Grillfleisch und perfekt geschmolzenen Käse – ein echter Volltreffer! Außerdem fängt sie die Räucheraromen von Fisch und Fleisch ein und ermöglicht auch das schonende Garen von Gemüse. Nach dem Spiel wandern Wender und Schmelzglocke direkt in die Spülmaschine und sind so schnell wieder für den nächsten Spieltag bereit. Die praktische Grillbürste BBQ sorgt mit ihrem dreifachen Draht-Bürstenkopf und Powerspiralen dafür, dass auch der Grill schnell wieder einsatzbereit ist.

Fächerkartoffel-Schneider HASSEL

Quelle: GEFU

Wie wäre es mit leckeren Fächerkartoffeln als Grillbeilage? Mit dem Fächerkartoffelschneider HASSEL werden aus Kartoffeln im Handumdrehen kunstvolle Beilagen, die nicht nur optisch, sondern auch geschmacklich überzeugen. HASSEL ermöglicht ein einfaches und sicheres Auffächern von Kartoffeln und anderen Gemüsesorten, um sie anschließend individuell zu verfeinern. Gefüllt mit Käse, frischen Kräutern oder Quark entstehen so ganz neue Kreationen, die Gäste überraschen und Abwechslung auf den Teller bringen.

Karaffe und Karaffen- oder Flaschenkühler SMARTLINE

Wer mitfiebert, braucht gelegentlich eine Abkühlung. Für die perfekte Erfrischung sorgt die elegante Kombination aus der mundgeblasenen Designkaraffe SMARTLINE und dem schicken Karaffen- und Flaschenkühler. Die spülmaschinenfeste Karaffe aus hitze- und kältebeständigem Borosilikatglas ist ein echtes Unikat und vereint Funktionalität und Ästhetik. Mit einem Füllvolumen von einem Liter passt sie perfekt in jede Kühlschranktür. Der ergonomisch geformte Griff und ein aromasicherer Deckel mit Silikondichtung schützen den Inhalt vor Insekten. Für noch längere Frische sorgt der SMARTLINE Karaffen- und Flaschenkühler in mattschwarzem Design mit hochwertigem Edelstahl. Dieser ist mit einem entnehmbaren Kühlakku ausgestattet, der nach dem Einfrieren in den Kühler eingelegt wird. Er hält Getränke in gängigen Flaschen oder Karaffen mit einem maximalen Durchmesser von 9,5 Zentimetern bis zu zwei Stunden kühl. Dank doppelwandiger Ummantelung können auch heiße Getränke warmgehalten werden. Der rutschfeste Sockel mit Silikonring verhindert, dass etwas verschüttet wird. So lässt sich stilvoll servieren und genießen.

Quelle: GEFU

Eiskugelform GLOBE

Mit der Eiskugelform GLOBE kommt das Runde zwar nicht ins Eckige, aber sicher ins Glas, denn damit gelingen Jumbo-Eiskugeln mit einem Durchmesser von sechs Zentimetern. Dank der cleveren Konstruktion mit gekennzeichnetem Füllbereich ist GLOBE nicht nur kinderleicht zu befüllen, die Eiskugeln lassen sich auch mühelos aus der Form lösen. Einfach unter warmes Wasser halten und schon ist die Jumbo-Eiskugel bereit für ihren großen Auftritt im Glas. Der besondere Clou: GLOBE bietet Platz für kleine Beigaben wie Minzblätter, Zitrusfrüchte, Beeren und vieles mehr. GLOBE besteht aus Silikon und Kunststoff, läuft selbstverständlich nicht aus und tropft nicht, ist platzsparend stapelbar und spülmaschinengeeignet.

Quelle: GEFU

GEFU: Funktion, Design und Qualität in Perfektion

GEFU überrascht immer wieder mit außergewöhnlichen Ideen und Innovationen für eine kreative, moderne Küche. Und eins steht fest: Wer sich für Produkte von GEFU entscheidet, kann sicher sein, dass Funktionalität, Design und Qualität eine perfekte Kombination miteinander eingegangen sind. So begeistern GEFU-Produkte immer wieder aufs Neue durch ihre qualitativ hochwertige Verarbeitung, ihre leichte Handhabung und das gewisse Etwas für mehr Inspiration in der Küche.