Anne Willmes gibt den Ton an

Wenn am 5. und 6. April die „Night of Sounds“ in Schmallenberg die Stadt mit musikalischen Klängen verzaubert, braucht es jemanden, der diese besondere Atmosphäre einfängt und das Publikum durch den Abend begleitet. Wer könnte das besser als Anne Willmes? Sie ist nicht nur eine der bekanntesten TV-Moderatorinnen des Landes, sondern auch eine echte Sauerländerin – mit Herz, Stimme und einer tiefen Verbundenheit zu ihrer Heimat.

Anne Willmes, geboren in Attendorn und aufgewachsen in Schreibershof bei Drolshagen, war schon als Kind von den Medien fasziniert. Während andere Kinder mit Puppen spielten, saß sie zu Hause mit ihrem Kassettenrekorder und nahm eigene Hörspiele und Radiosendungen auf. Nach dem Abitur zog es sie nach Münster, wo sie Politikwissenschaften, Germanistik und Philosophie studierte. Doch die Theorie allein reichte ihr nicht – sie wollte raus in die Praxis, berichten, Geschichten erzählen.

Ihr Einstieg in den Journalismus begann beim WDR, zunächst als freie Mitarbeiterin im Hörfunk, dann als Redakteurin und schließlich als Moderatorin. Von 2007 bis 2016 und seit 2023 moderiert sie die „Lokalzeit Südwestfalen“ – eine Erfahrung, die ihr gezeigt hat, wie vielseitig ihre Heimat ist. „Ich dachte immer, ich kenne mich hiesuper aus, war aber trotzdem in so vielen Situationen und an so vielen Orten total überrascht davon, was die Region alles zu bieten hat.“



Heute moderiert sie zudem „Hier und heute“ und führt in „Wunderschön!“ durch die schönsten Reiseziele. Doch auch als sie den Sprung ins landesweite Fernsehen schaffte, blieb Südwestfalen immer ihr Ankerpunkt. „Das ist meine Heimat, ich bin hier zuhause.“ Die Entscheidung, mit ihrer Familie nicht nach Köln zu gehen, sondern hier zu bleiben, zeugt von ihrer Verbundenheit mit der Region an welcher sie insbesondere die Natur mit ihren Wandermöglichkeiten schätzt.



Die „Night of Sounds“ ist nicht nur ein musikalisches Highlight, sondern auch eine Hommage an die Region. Wer könnte also besser durch den Abend führen als Anne Willmes?