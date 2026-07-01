Anmeldung startet: Klosterorte können sich an „finde dein Licht“ 2027 beteiligen

Die Reihe der Klosterlandschaft Westfalen-Lippe findet jährlich rund um Mariä Lichtmess am 2. Februar statt und eröffnet Besuchenden Einblicke in die spirituelle, kulturelle und historische Vielfalt der Klöster (https://www.klosterlandschaft-westfalen-lippe.lwl.org/finde-dein-licht/)

„Die Klosterlandschaft in Westfalen-Lippe zählt zu den prägenden Kulturgütern unserer Region. Über Jahrhunderte hinweg sind hier Orte entstanden, an denen Wissen bewahrt, Kultur gestaltet und Gemeinschaft gelebt wurde. Diese besondere Verbindung aus Geschichte, Architektur und gelebter Tradition macht Klöster bis heute zu bedeutenden kulturellen Ankerpunkten“, sagt Dr. Yasmine Freigang, vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL).

„Mit ‚finde dein Licht‘ wird dieses reiche Erbe auf zeitgemäße Weise erlebbar. Rund um Mariä Lichtmess öffnen die Klosterorte ihre Türen und laden dazu ein, ihre Vielfalt neu zu entdecken“, ergänzt Ute Lass, Koordinatorin der Klosterlandschaft Westfalen-Lippe. „Ob Konzerte, besondere Gottesdienste, Lesungen, historische Führungen oder kreative und spirituelle Angebote – die Veranstaltungsreihe eröffnet vielfältige Zugänge zur Klosterkultur und lädt Besucher:innen dazu ein, diese bedeutenden Orte neu zu erleben.“

Für die Teilnahme an „finde dein Licht“ 2027 gelten folgende Kriterien:

– Die Veranstaltung muss rund um Mariä Lichtmess bzw. im vorgegebenen Veranstaltungszeitraum vom 22.1. bis 14.2.2027 stattfinden.

– Sie muss an einem Klosterort in Westfalen-Lippe ausgerichtet werden.

– Der inhaltliche Bezug zum Thema „Licht“ ist erforderlich.

– Die verbindliche Anmeldung muss über den Online-Anmeldebogen bis zum 23.7.2026 erfolgen.

Über den Internet-Link geht es zur Anmeldung: https://www.klosterlandschaft-westfalen-lippe.lwl.org/finde-dein-licht/

Für Fragen und weitere Informationen steht die Koordinationsstelle der Klosterlandschaft Westfalen-Lippe zur Verfügung.

Hintergrund

Klöster und Klosterorte haben sich zur „Klosterlandschaft Westfalen-Lippe“ zusammengeschlossen, um diese besonderen Orte in der Region besser sichtbar zu machen. Durch gemeinsames Handeln, die Realisierung von „finde dein Licht“, das jährliche Herbsttreffen und die stetig wachsende Internetseite setzen sie Zeichen der Vielfältigkeit und Lebendigkeit der Klosterlandschaft, tragen diese nach außen und rücken das Kulturgut Kloster wieder mehr ins Bewusstsein der Menschen.

Die Klosterlandschaft Westfalen-Lippe wird koordiniert von „Kultur in Westfalen“ im Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL).