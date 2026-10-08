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Anmeldung für ITH-Hennesee-Triathlon 2027 geöffnet

Der Termin steht und die Anmeldung ist ab sofort möglich: Am Samstag, 26. Juni 2027, geht der ITH-Hennesee-Triathlon in der Mielinghauser Bucht am Hennesee in seine 18. Auflage. Athletinnen und Athleten können sich bereits jetzt ihren Startplatz für das beliebte Sport-Event sichern.

8. Oktober 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Quelle: Stadtmarketing Meschede – Steffi Kroggel

Sportliches Highlight am Hennesee geht am 26. Juni in die 18. Auflage

Gemeinsam laden das Stadtmarketing Meschede e.V., der TriFun Hennesee e.V. und die ITH Schraubtechnik GmbH & Co. KG wieder Triathletinnen und Triathleten an den Hennesee ein. Mit der besonderen Kulisse des Sauerlandes und seiner anspruchsvollen Radstrecke hat sich der ITH-Hennesee-Triathlon als fester Termin im regionalen Sportkalender etabliert.

Das Angebot richtet sich dabei an einen breiten Teilnehmerkreis: Ambitionierte Triathletinnen und Triathleten sind ebenso willkommen wie Einsteigerinnen und Einsteiger, Kinder und Jugendliche sowie Teams.

Auf dem Programm stehen ein Schüler- und Jugendtriathlon sowie verschiedene Distanzen für die erwachsenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wer die Herausforderung nicht allein angehen möchte, kann außerdem im Staffelwettbewerb gemeinsam mit anderen Sportlerinnen und Sportlern an den Start gehen.

Wer am 26. Juni 2027 dabei sein möchte, kann sich ab sofort anmelden. Alle Informationen zu den angebotenen Distanzen, zum Ablauf und zur Anmeldung gibt es unter www.ith-hennesee-triathlon.de.

Bild von WOLL Online-Redaktion

WOLL Online-Redaktion

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