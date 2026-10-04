Anlagenmechanikerin für Sanitär, Heizung und Klimatechnik

Auszubildende Josephine Müller berichtet

Was passiert eigentlich, wenn die Heizung ausfällt oder ein Badezimmer erneuert werden soll? Genau mit solchen Aufgaben beschäftigen sich Anlagenmechaniker/innen für Sanitär, Heizung und Klimatechnik. Die 18-jährige Josephine Müller absolviert derzeit ihre Ausbildung bei der Fischer GmbH in Nachrodt-Wiblingwerde und befindet sich im dritten Ausbildungsjahr.



„An meiner Ausbildung zur Anlagenmechanikerin gefällt mir besonders, dass man mit den eigenen Händen arbeitet, technisches Verständnis braucht und am Ende des Tages sieht, was man geschafft hat“, erklärt die 18-Jährige ihren Arbeitsalltag.



Mehr als ein Männerberuf

Die Ausbildung dauert dreieinhalb Jahre, die Berufsschule besucht Josephine Müller in Lüdenscheid. Momentan gehören Zuschauen, Helfen und Lernen zu ihren Aufgaben. Mit zunehmender Erfahrung darf sie immer mehr Arbeiten selbstständig übernehmen, beispielsweise die Wartung einer Gasheizung.



Für den Beruf sollte man handwerkliches Geschick, technisches Verständnis, Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit mitbringen. Auch sorgfältiges Arbeiten und die Bereitschaft, Neues zu lernen, sind wichtig. Obwohl der Beruf mit körperlicher Arbeit verbunden ist, sieht Josephine Müller ihn keineswegs als klassischen Männerberuf.



Bei der Fischer GmbH schätzt sie besonders das gute Arbeitsklima und den Zusammenhalt im Team. Momentan bildet das Unternehmen zwei Auszubildende und einen Umschüler aus.



Der Einstieg ins Berufsleben war zunächst eine Umstellung: „Ich musste mich erst einmal daran gewöhnen, arbeiten zu gehen und nicht mehr den ganzen Tag in der Schule zu sitzen.“ Mit der Zeit habe sie sich jedoch gut eingelebt und werde immer selbstständiger.



Zukunftspläne nach der Ausbildung

Nach ihrer Ausbildung möchte Josephine Müller gerne bei der Fischer GmbH bleiben. Auch einen Meister kann sie sich später vorstellen. Zunächst möchte sie jedoch Berufserfahrung sammeln und ihr Wissen erweitern.



Jugendlichen, die eine Ausbildung im SHK-Handwerk beginnen möchten, rät sie: „Habt keine Angst davor, Fragen zu stellen.“ Fehler sollte man als Lernmöglichkeit sehen und aufmerksam bei der Arbeit sein. Vor allem aber sollte man Spaß an seinem Beruf haben. „Denn wenn man gerne arbeitet, lernt man meiner Meinung nach auch am besten“, sagt Josephine Müller.



Fischer GmbH: Sanitär, Heizung, Klempnerei

Altenaer Straße 30

58769 Nachrodt-Wiblingwerde