Angebote speziell für Frauen schaffen

Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Warstein lädt Interessierte zu Treffen der Gruppe „Starke Frauen!“ ein

„Frauen ticken anders als die meisten Männer, und das ist gut so. Damit sich ihre speziellen Bedürfnisse noch besser im Veranstaltungskalender der Stadt Warstein widerspiegeln, möchte die Arbeitsgruppe ,Starke Frauen!‘ entsprechende Angebote schaffen“, erläutert Sylvia Lettmann, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Warstein. Zum Ideenaustausch sind alle Bürgerinnen der Stadt Warstein am Donnerstag, 5. Februar ab 17 Uhr, herzlich eingeladen.

Bereits die Veranstaltungsreihe der Mitsing-Partys zeigt, wie gut ein spezielles Format von Frauen angenommen wird. „An der letzten Veranstaltung in der Neuen Aula haben 180 Frauen teilgenommen, und es wurde ein Spendenbetrag von 1.150 Euro für das Gewaltschutzzentrum in Soest gesammelt. Der Bedarf ist also da“, betont Alexa Krause, Orga-Mitglied bei den Mitsing-Partys, und Sylvia Lettmann ergänzt: „Weil aber nicht jede Frau gerne singt, denken wir, dass wir mit weiteren Formaten andere Gruppen ansprechen und vielleicht auch wirksame Mittel gegen Einsamkeit entwickeln können.“

Welche anderen Formate das sein können, das soll die Gruppe „Starke Frauen!“ in einem ersten Ideenaustausch besprechen und in einem zweiten Schritt zielgerichtet umsetzen. Dabei sind den Ideen keine Grenzen gesetzt: Von Veranstaltungen mit lokalen Musikerinnen oder Künstlerinnen über Spieleabende, Quatsch-Stunden, Weiterbildungen oder Ausflüge bis hin zu Tanzveranstaltungen.

„Wichtig ist dabei auch der Kerngedanke ,Von Frauen für Frauen‘: Die Veranstaltungen sollten also von den Frauen selbst organisiert und durchgeführt werden. Dies geht nur, wenn sich eine relativ große Zahl beteiligt, so dass die Belastung für Einzelne möglichst gering bleibt. Ich kann allerdings versprechen, dass bereits die Vorbereitungen großen Spaß machen“, so Sylvia Lettmann.

Wer Lust hat, beim ersten Ideenaustausch – und gerne auch später bei der Umsetzung – dabei zu sein, meldet sich idealerweise unter s.lettmann@warstein.de bzw. Telefon 02902-81226 (ggf. auf Anrufbeantworter sprechen) an. Das Treffen findet am Donnerstag, 5. Februar, ab 17 Uhr voraussichtlich im Konferenzraum des Rathauses der Stadt Warstein statt. Wer zu diesem Termin nicht kann, aber grundsätzliches Interesse an der Gruppe hat, kann dies gerne ebenfalls mitteilen.