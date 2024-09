Anerkennung für herausragendes soziales Engagement junger Sauerländer

Bildzeile: (v.l.) Nina Micek, Claudio Scalabrino, Marion Schneider, Frank Segref und Franziska Brunert stellen das Plakat für den Social Award 2024 vor.

Die Volksbank Sauerland setzt ein Zeichen für soziales Engagement und zeichnet in diesem Jahr besonders engagierte Jugendliche und junge Erwachsene aus. Zum achten Mal wird der Social Award verliehen, um herausragende freiwillige Leistungen zu würdigen. Zum ersten Mal auch in den Regionen Arnsberg und Sundern sowie Meschede, Bestwig und Olsberg. Die Auszeichnung richtet sich an junge Menschen im Alter von 14 bis 21 Jahren, die sich auf außergewöhnliche Weise für das Gemeinwohl einsetzen.

„Wir sind häufig im Austausch mit den Schulen in der Region und wissen daher genau, wie viel ehrenamtliches Engagement bei unseren Jugendlichen geleistet wird“, erklärt Marion Schneider vom Vorstandsstab der Volksbank. „In Zeiten, in denen Hilfe zur Selbsthilfe wichtiger denn je ist, möchten wir nicht nur nach diesem Prinzip handeln, sondern auch junge Menschen und Gruppen unterstützen, die sich tatkräftig engagieren.“

Ob Betreuung von Senioren, Unterstützung für nicht mobile Bürgerinnen und Bürger oder einfach nur Gesellschaft leisten – Engagement kennt viele Formen. Bewerbungen und Nominierungen können unkompliziert vorgenommen werden, sei es durch persönliche Bewerbung oder durch Vorschläge von anderen Personen oder Gruppen.

Neben der prestigeträchtigen Auszeichnung, die durch den Vorstand unserer Bank verliehen wird, winken Geldpreise in Höhe von insgesamt 4 x 500 Euro sowie eine spannende Abschlussveranstaltung. Nominierungen und Bewerbungen können online bis zum 11. Oktober auf der website www.vb-sauerland.de/award eingereicht werden. Weitere Informationen sind in allen Filialen und Beratungszentren der Volksbank erhältlich.