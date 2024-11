Andreas Krähling übernimmt das ehemalige Schmallenberger Autohaus

Wer in Schmallenberg zum Thema Auto recherchiert, trifft immer wieder auf den Namen Schmallenberger Autohaus. Am Eingang des Postgebäudes am Paul-Falke-Platz lassen sich auf einer Schautafel die Anfänge und Geschichte des Schmallenberger Unternehmens nachlesen.

Mit der Neueröffnung der Autowelt Krähling am neuen Standort am 31. August mit neuem Inhaber und Namen wird die Geschichte dieser Schmallenberger Institution fortgeschrieben. Andreas Krähling (52) aus Selkentrop hat das Autohaus von der Firma Franz-J. Müller aus Biedenkopf übernommen, die seit 2020 Werkstatt und Verkauf führte. Damit kehrt der Kfz-Mechaniker- Meister an seine alte Wirkungsstätte zurück.

1988 hat Andreas Krähling im Schmallenberger Autohaus seine Ausbildung als KFZ-Mechaniker begonnen und danach zwanzig Jahre dort gearbeitet. Nach einem kurzen Ausflug in die Industrie folgte die Selbständigkeit mit einer kleinen Autowerkstatt in Selkentrop und Felbecke. 2016 erfolgte ein Umzug ins Gewerbegebiet Lake in die passenden Räume eines Bauunternehmens. Autowelt Krähling überzeugte mit guter Arbeit und passendem Service. Mit sechs Mitarbeitern geht es nun in die Räume des Schmallenberger Autohauses in der Bahnhofstraße. Zusammen mit dessen Werkstattteam und der Büro- und Verkaufsmannschaft beschäftigt Andreas Krähling ab sofort 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Autowelt Krähling.

„Die Autowerkstatt Krähling ist in den vergangenen Jahren ständig gewachsen und hat sich im Schmallenberger Sauerland einen Namen gemacht. Das Angebot, das Opel- Autohaus Müller zu übernehmen, kam überraschend. Doch nach einer gründlichen Analyse und Überlegung war für mich klar: Das mache ich“, erzählt der erfolgreiche Autofachmann. Nach Klärung der finanziellen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wurden die Verträge unterschrieben. Ab dem 1. September firmiert das ehemalige Schmallenberger Autohaus als Autohaus Krähling. Zunächst wird der Werkstattbetrieb weitergeführt und ausgebaut. Die bisherigen Kunden des Autohauses Krähling und des Autohauses Müller können sich weiterhin auf qualitativ hochwertige Arbeit und den gewohnten Service verlassen. „Wir haben uns um einen Opel-Servicevertrag beworben. Der Fahrzeughandel bleibt unverändert und wird in der Produktpalette erweitert. Der Autoverkauf ist neu für mich, doch mit der Übernahme der bewährten Mannschaft wird die Autowelt Krähling auch hier aktiv werden“, sagt der Autohaus- Inhaber.

Mit Mitarbeitern, Kunden, Freunden und Geschäftspartnern feierte Andreas Krähling am letzten Tag des Sommermonats August feierlich und mit guter Laune die Eröffnung seines Autohauses im Zentrum von Schmallenberg. Eine lange Tradition wird fortgeführt.