Am Samstag, 14.06.2025 findet ab 18.00 Uhr die achte Auflage des Musikfestivals „Am Rathaus rappelt’s“ in Kierspe vor dem Rathaus statt. Auch in diesem Jahr werden heimische Musiker die Festivalbühne zum „rappeln“ bringen.



Eröffnet wird das Musikfestival durch den Sänger Nick Belger. Nick ist 25 Jahre alt und derzeit noch Schauspielstudent in Köln, wo er zum Schauspieler und Synchronsprecher ausgebildet wird. Am freiesten fühlt er sich aber mit der Musik. Er schreibt eigene Songs, die auch schon auf bekannten Streaming-Diensten und bei YouTube veröffentlicht wurden. Einen Song, der im Sommer veröffentlicht wird, wir er beim Musikfestival als Pre-Release performen. Für Nick ist es wichtig, den Zuschauern und sich auf und vor der Bühne eine gute Zeit zu bereiten.



„Music was my first love“. Peter Waldhelm (den meisten besser als Piwi bekannt) wird beim Open-Air „Am Rathaus rappelt’s“ als Zweiter an diesem Abend die Bühne betreten. Der geborene Kiersper singt seit seiner Kindheit und hat schon zu Schulzeiten erste Banderfahrungen sammeln können. Als „Frontman“ der seinerzeit bekannten Band „Angel Heart“ schaffte er es in den 90ern sogar in die Charts Japans, Südamerika und Teilen Europas. Es folgten zahlreiche und unvergessene Auftritte mit international bekannten Acts. Piwi präsentiert u.a. Klassiker von Herbert Grönemeyer, Peter Maffay und eigene Songs der im Spätherbst erscheinenden CD „Songs for peace“.



Den dritten Auftritt des Abends bestreitet die Band Most Remote. Most Remote bezeichnet sich als ein Akustik-Cover-Duo mit Herz und Rhythmus. Die Brüder Gerrit und Hendryk Eckert bringen mit Most Remote bekannte Klassiker, moderne Hits und versteckte Perlen verschiedenster Genres auf die Bühne – rein akustisch und mit ganz eigener Note. Mit gefühlvollem Gesang, virtuoser Gitarre und treibenden Cajon-Beats erschaffen sie ein mitreißendes Live-Erlebnis. Ob große Bühne, intime Bar-Atmosphäre oder private Feier – Most Remote sorgt für Gänsehautmomente und unvergessliche Klänge.



Mit am Start und vierter Act des Abends ist in diesem Jahr die XL-Wegi Band. Michael Wegner, dem heimischen Publikum besser bekannt als Frontmann der Coverband XL-Meier, hat sich vor Jahren entschieden, auch solo aufzutreten und eigene, durchweg deutsche Songs zu schreiben. Mit der 2023 erschienenen CD „Schweinehund“ ist XL-Wegi auf verschiedenen Musikstreamingplattformen zu hören. XL Wegi tritt beim Musikfestival mit seinen „Komplizen“Hans Bremicker am Bass, Jörn Selbach an den Drums und Detlef Trester an der Gitarre auf. Alle Musiker sind seit vielen Jahren dabei und versprechen eine unterhaltsame Zeit am Rathaus.

Es sind die kleinen Dinge, die das Leben schöner, Andere liebenswert und einen Song hörenswert machen. Dieser Gedanke treibt das Rockquintett smallthingsoften. an, verbunden in der Leidenschaft für handgemachte Musik. Die Band bestreitet den fünften Auftritt des Abends. In der Tradition klassischer Rockbands mit zwei Gitarren (Uli Krahnen und Markus Rieb), Bass (Lena Brune), Schlagzeug (Olaf Kissing) und Gesang (Karsten Blank) sind ihre Songs direkt und geradeaus mit einem Gespür für Melodien. Jeder der Fünf bringt dabei die erwähnten kleinen Dinge ein, so dass es nicht einfach „irgendwie anders“ klingt, sondern nach smallthingsoften.! So können die Besucher einfach tanzen, wippen, mitgehen oder zuhören.

Sechster Act des Abends ist Radionative. Radionative steht für Alternative-Power mit einer Mischung aus Pop und progressiven Einflüssen. Die vier Musiker aus dem Sauerland und dem Ruhrgebiet vereinen ihre unterschiedlichen musikalischen Hintergründe zu einem einzigartigen Sound. Jeder Song überzeugt durch seine eigene Charakteristik und überraschende Elemente, bleibt dabei aber stets nachvollziehbar und zugänglich. Die Band schafft es, mit eingängigen Melodien und einer besonderen Dynamik eine beeindruckende Atmosphäre zu erzeugen. Ihr Name spiegelt genau das wider, was die Band ausmacht: Musik, die ihre Wurzeln verbindet und zugleich nach vorne blickt. Radionative – das sind Carsten Schumacher (Gesang), Steven Stegnitz (Bass), Frank Diehl (Gitarre) und Mark Bialluch (Schlagzeug).

Den Abschluss des Musikfestivals bildet die Band Monocene. Monocene ist eine deutsch-kroatische Indie- und Alternative-Rock-Band, die im Winter 2023 gegründet wurde. Die Band besteht aus Jörg Grote (Gesang, Gitarre), Igor Zimic (Bass, Backing Vocals) und Stjepan Vukušić (Schlagzeug). Ihr Sound ist stark beeinflusst von der Grunge- und Alternative-Rock-Szene der späten 90er und frühen 2000er Jahre. Mit introspektiven Texten, emotionaler Tiefe und dynamischen Kompositionen bringt Monocene eine frische Perspektive ins Genre.Die Bandgeschichte begann, als Sänger und Gitarrist Jörg Grote auf der Suche nach Musikern zum Jammen auf Igor Zimic traf. Schnell zeigte sich die musikalische Verbindung, die durch die Zusammenarbeit mit Stjepan Vukušić komplettiert wurde.