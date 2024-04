Alternativen für das Wohnen und Pflegen im Alter

Service. Gemeinschaft. Pflege.

Irgendwann steht die Frage im Raum, wo und wie man selbst oder wo Eltern oder liebe Angehörige im Alter wohnen und leben möchten. Dann ist es hilfreich, die Möglichkeiten und Angebote in der Nähe sowie an ausgewählten Orten oder in beliebten Regionen wie dem Sauerland zu kennen. Die Wohn- und Pflegeangebote des WohnGut Saalhausen zählen dazu. Das Angebot lässt sich in drei Kategorien gliedern.

Service-Wohnen: Aktiv und rundum sicher in einem komfortablen Appartement

Die Service-Wohnanlage gliedert sich in sechs Gebäude mit insgesamt 59 Appartements in der Größe von 47 bis 111 Quadratmetern. Die modernen, gut ausgestatteten, barrierefreien Wohnungen entsprechen außerdem modernsten Energiesparnormen. Jede Wohnung verfügt über einen Balkon oder eine Terrasse sowie eine voll ausgestattete Küche. Alles Weitere lässt sich nach dem persönlichen Geschmack einrichten. Für das Auto steht auf dem Gelände ein Parkplatz zur Verfügung.

Gemeinschafts-Wohnen: Gesellig, komfortabel und sicher in einer Wohngemeinschaft

Wenn man im Alltag für bestimmte Dinge regelmäßig Unterstützung benötigt und sich sowohl Privatsphäre als auch viel Geselligkeit und regelmäßige Kontakte wünscht, ist das Gemeinschafts- Wohnen eine interessante Option. Bei dieser Wohnform bietet sich das Leben in einer modernen, barrierefreien Wohnung in einer Wohngemeinschaft an. In der gemeinsamen Wohnküche und behaglich ausgestatteten Gemeinschaftsräumen sind tägliche Kontakte und Geselligkeit mit den anderen Bewohnerinnen und Bewohnern garantiert. Als Rückzugsraum bieten komfortable Zimmer mit angrenzendem eigenem Bad reichlich Privatsphäre. Das Gemeinschafts-Wohnen im WohnGut umfasst zwei Wohnungen mit je acht privaten Zimmern in einer Größe von 25 bis 37 Quadratmetern.

Pflege-Wohnen: Geborgen, individuell und würdevoll

Pflege-Wohnen ist im WohnGut Saalhausen als Wohnbereich konzipiert. Die 19 komfortablen privaten Wohnräume gruppieren sich um großzügige, behaglich eingerichtete Gemeinschaftsräume, in denen die Bewohner zum Beispiel ihre Mahlzeiten einnehmen oder gemeinsamen Aktivitäten nachgehen. Dieses Wohngruppenprinzip fördert die sozialen Kontakte der Bewohner und wahrt gleichzeitig die Privatsphäre. Für das persönliche Wohlgefühl sorgen neben einer außergewöhnlich hohen Wohnqualität die fachgerechte, professionelle Pflege und viel persönliche Zuwendung. Würde, Privatsphäre und Selbstbestimmung der Bewohner haben oberste Priorität. WohnGut Mitarbeiter gehen gern auf persönliche Wünsche und Bedürfnisse der Bewohner ein, denn hier soll jeder möglichst seinen individuellen Lebensrhythmus mit allen vertrauten Gewohnheiten weiterführen können.

Die ganzheitliche Pflege und Betreuung ist aktivierend und nutzt zeitgemäße Therapieansätze. Die Mitarbeiter geben Hilfe zur Selbsthilfe, unterstützen gesundheitsdienliches Verhalten, fördern Selbstständigkeit und zeigen Wege auf, auch mit Einschränkungen gut zu leben.