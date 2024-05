Historischer Stadtrundgang wieder komplett

Im Herbst wurde die Fassade der alten Vikarie in der Belecker Wilkestraße 38 von der Firma Ludger Jesse Farbund Raumgestaltung neugestaltet. Zum Abschluss der Arbeiten erhielt die Bronzetafel, die an die historische Bedeutung des Hauses erinnert, ihren Platz an der Fassade. Die alte Vikarie wurde 1805 als Wohnhaus der Familie Seißenschmidt erbaut. Caspar Anton Seißenschmidt (1763–1828) war 1817 bis 1828 Stadtschultheiß und verfasste 1824 die „Chronik der Stadt Belecke“. Später war das Wohnhaus Vikariegebäude und Pfarrbibliothek.

Quelle: privat

Mit der Anbringung der Bronzetafel ist auch der „Historische Belecker Stadtrundgang“ wieder komplett. Dieser Rundgang, der an der Brunnenplastik auf dem Wilkeplatz beginnt und an Stütings Mühle endet, führt an 25 Stationen vorbei durch die Belecker Altstadt. Die Bronzetafeln, die den Weg markieren, gehen auf eine Initiative des ehemaligen Ortsvorstehers und Vorsitzenden des Fördervereins Badulikum, Joseph Friederizi, und des Ortsheimatpflegers Theo Büchter zurück. Alte Vikarie in Belecke in neuem Glanz Bereits 1998 entwarf der Künstler Theodor Sprenger aus Madfeld die ersten 16 Bronzetafeln und gab den Bronzeguss in Auftrag. Dabei bildete er als einheitliches Gestaltungselement auf den Tafeln den Stadt- und Kirchenpatron Sankt Pankratius ab.

Quelle: privat

2006 wurde der Rundgang zum ersten Mal um sieben Bronzetafeln erweitert. 2020 hat der Kultur- und Heimatverein Badulikum e.V. (KuH) bei der Initiative „LAG 5verBund“ einen Antrag auf Bezuschussung zur „Erweiterung und Digitalisierung des Rundgangs“ gestellt und zehn weitere Bronzetafeln bewilligt bekommen. Die neuen Tafeln wurden in der renommierten Kunstgießerei Strassacker in Süssen bei Stuttgart hergestellt. Gleichzeitig wurde der Rundgang digitalisiert, d.h. die Informationen zu den einzelnen Stationen sind über die Vereins-Homepage www.badulikum.de und eine App verfügbar. Der Flyer zum „Historischen Rundgang“ wird aktuell neu aufgelegt und auf der Mitgliederversammlung des KuH am 14. März vorgestellt.