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ALS Spedition GmbH: Verwurzelt im Sauerland, unterwegs in der Welt

Als klassische Transportfirma gestartet entwickelte sich das Arnsberger Unternehmen A.L.S. Allgemeine Land- und Seespedition GmbH zu einem modernen Logistikdienstleister, der heute über 45 Mitarbeiter an zwei Standorten zählt.

17. April 2026 | 2 Minuten Lesezeit
A.L.S. Allgemeine Land- und Seespedition GmbH

Quelle: A.L.S

Wer im Sauerland von verlässlicher Logistik spricht, kommt an der A.L.S. Spedition in Arnsberg nicht vorbei. Das familiengeführte Unternehmen steht seit Jahrzehnten für Kontinuität, Innovationskraft und eine klare Haltung: fest verwurzelt in der Region – und gleichzeitig weltweit im Einsatz.

Gegründet als klassischer Transportbetrieb, hat sich A.L.S. Schritt für Schritt zu einem modernen Logistikdienstleister entwickelt. Aus einem regionalen Speditionsbetrieb wurde eine Spedition mit Kunden aus Deutschland und den europäischen Nachbarländern und einem weltweiten Netzwerk. Dabei ist eines stets geblieben: die Handschrift eines Familienunternehmens, das langfristig denkt und Verantwortung übernimmt – für Mitarbeiter, Kunden und die Region.

Heute beschäftigt A.L.S. über 45 Mitarbeiter an zwei Standorten. Herzstück ist der Hauptsitz in Arnsberg-Hüsten, von dem aus Transporte weltweit koordiniert werden. Modern ausgestattete Fahrzeuge, digitale Dispositionssysteme und effiziente Lagerlogistik sorgen dafür, dass Waren sicher und termingerecht ihr Ziel erreichen.

Das Leistungsprofil ist breit aufgestellt: nationale und internationale Transporte, Teil- und Komplettladungen, Lagerlogistik, Kommissionierung sowie maßgeschneiderte Logistiklösungen für Industrie und Handel. Flexibilität und Verlässlichkeit sind dabei keine Schlagworte, sondern gelebter Anspruch. Kunden schätzen die persönliche Betreuung und die schnellen Entscheidungswege – typisch Mittelstand, typisch Sauerland.

A.L.S Lager VosswinkelQuelle: A.L.S. Allgemeine Land- und Seespedition GmbH

Doch A.L.S. engagiert sich nicht nur auf der Straße. Als Sportsponsor unterstützt das Unternehmen Vereine und Veranstaltungen in der Region. Ob Jugendmannschaften oder größere Sportevents – das Engagement ist Ausdruck einer engen Verbundenheit mit dem heimischen Vereinsleben. Erfolg entsteht eben nicht nur im Unternehmen, sondern auch im Miteinander vor Ort.

So steht die ALS Spedition exemplarisch für viele starke Familienunternehmen im Sauerland: bodenständig, verantwortungsbewusst und zugleich offen für die Welt. Ein Unternehmen, das zeigt, wie regionale Identität und internationale Leistungsfähigkeit zusammengehören.

A.L.S. Allgemeine Land- und Seespedition GmbH | Heinrich-Lübke-Straße 8 | 59759 Arnsberg | 02932 9306-0
A.L.S. Logistikzentrum | Specksloh 10 | 59757 Arnsberg
https://www.als-arnsberg.de/

QR-Code A.L.SQuelle: A.L.S Spedition GmbH
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