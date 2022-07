Als Pflege-Azubi im roten Flitzer

Ausbildung in der Caritas-Sozialstation Schmallenberg

Die Entscheidung für einen Beruf, der herausfordert, inspiriert und mit Stolz erfüllt, hat Lea Bracht früh getroffen. Schon als Sechstklässlerin machte sie ihr erstes Praktikum in einer Pflegeeinrichtung. „Ich möchte die Menschen unterstützen und ihren Alltag erleichtern“, sagt die junge Frau aus Gleidorf. Seit 2019 macht sie die Ausbildung zur Pflegefachfrau bei der Sozialstation in Schmallenberg, dem ambulanten Pflegedienst der Caritas.

Für ihre praktische Ausbildung ist Lea Bracht mit einem der kleinen roten Flitzer in Schmallenberger Stadtgebiet unterwegs, um Pflegebedürftige im ihrem eigenen Zuhause zu versorgen. In der ersten Zeit der Ausbildung begleitete sie erfahrene Pflegekräfte bei der Arbeit. „Ich durfte am ersten Tag schon mithelfen und Strümpfe anziehen. Das war klasse, denn so lerne ich wirklich etwas.“ Mittlerweile darf sie kleinere Touren zu den Klienten allein übernehmen. „Das Team traut mir einiges zu“, freut sich die 20-Jährige. Wenn sie wegen der Pflegeschule mal eine Weile nicht unterwegs war, fragen einige Patienten schon nach ihr und freuen sich, wenn sie wieder im Einsatz ist. „Das ist einfach schön.“

Lea Bracht fühlt sich in der Sozialstation willkommen. „Unser Team unternimmt gern etwas zusammen – neulich war ein Treffen in der Kiefernhütte und wir waren bei der Hochzeit einer Kollegin eingeladen.“ Auch der Caritasverband Meschede, zu dem die Sozialstation gehört, bietet seinen Azubis verschiedene Events, vom Begrüßungsfrühstück bis zum Schülerstammtisch. Auf ihre Empfehlung hin fängt demnächst ihr Bruder seine Ausbildung zum Pflegefachmann an – ebenfalls bei der Sozialstation in der Oststraße mit der roten Bank neben der Eingangstür.

Ablauf der Pflegeausbildung

Die Ausbildung dauert 3 Jahre. Dazu gehören verschiedene Einsätze in der Altenpflege, in Krankenhäusern sowie in der Kinderkrankenpflege und Theorieunterricht im Block. Der Abschluss ist europaweit anerkannt. Ausbildungsstandort: Caritas-Einrichtung in Bestwig, Eslohe, Meschede oder Schmallenberg Schulstandorte: Bad Fredeburg, Neheim, Meschede oder Olsberg

Caritas als Arbeitgeber

610 Mitarbeitende. Rund 2.000 zu betreuende Menschen. Wir pflegen, fördern, helfen und beraten Menschen. Wir begleiten Dich durch die Ausbildung und bieten einen fairen Lohn (1.200 Euro/Monat im 1. Jahr) min. 30 Urlaubstage und Zuschüsse zur Altersvorsorge und zu Sportangeboten. Mehr unter www.caritas-rockt.de