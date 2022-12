Als Papst Benedikt im Sauerland war

Der emeritierte Papst Benedikt XVI. ist tot.

„Schmerzerfüllt muss ich mitteilen, dass Benedikt XVI., Papst Emeritus, heute um 9:34 Uhr im Kloster Mater Ecclesiae im Vatikan verstorben ist“, teilte der Sprecher des Heiligen Stuhls, Matteo Bruni, mit. “ (dpa/afp/mgb) Papst Benedikt XVI. wurde 95 Jahre alt.

Es wird heute viele Nachrufe und Kommentare zum Leben und Wirken des emeritierten Papstes, Kardinals und Hochschullehrers Joseph Ratzinger geben. Auch im Sauerland werden sich viele Menschen an den emertierten Papst Benedikt erinnern. Vor allem diejenigen, die ihn 2005 beim Weltjugendtag in Köln erlebt haben. Über einen früheren Besuch des damaligen Hochschullehrers Josph Ratzinger hat Paul Senske im WOLL-Magazin Anfang des Jahres berichtet.

Auch Joseph Ratzinger referierte in Oeventrop

Auf diese Epoche der Geschichte kann Oeventrop stolz sein. Das (ehemalige) Kloster an der Egge war über 60 Jahre eine renommierte Hochschule für Philosophie und Theologie der Missionare vom Heiligen Herzen Jesu aus Hiltrup. Von 1902 bis 1969 wurden in dem aus rotem Klinker errichteten imposanten Gebäude Priester ausgebildet, die als Missionare in Papua-Neuguinea, Peru und in Afrika wirkten. Einer der in Oeventrop geweihten und ins Dorfleben eingebundenen Seminaristen und Patres war der gebürtige Voßwinkeler und spätere Erzbischof von Rabaul (Papua-Neuguinea) Karl Hesse (85). Die mit dem Kloster einhergehende Thomas-Akademie war hoch angesehen. Als einer der Dozenten referierte 1965 der Theologie-Professor Joseph Ratzinger über das Zweite Vatikanische Konzil.

Dass der als „Konzils-Theologe“ berufene Professor Ratzinger, damals mit Lehrauftrag an der Universität in Münster, später als Papst Benedikt XVI. gewählt wurde, war 1965 natürlich nicht vorauszusehen. Im Nachhinein hat Ratzingers Teilnahme an der Thomas-Akademie aber eine besondere Dimension. Der Professor referierte über das Konzil, genau über die Beziehung zwischen Bischofs- und Papstamt. „Welche Zukunftssymbolik lag in diesem für Oeventrop ausgewählten Vortragsthema“, sagte der damalige Arnsberger Bürgermeister Hans-Josef Vogel bei seinem Festvortrag zum 775-jährigen Oeventroper Jubiläum am 5. Mai 2007. „Pater Superior Martin Kleespies führte den zukünftigen Bischof und Papst durch Kloster und Missionsseminar. In Bayern gibt es den touristischen Benedikt-Weg, der die Stationen des Papstes verbindet. Oeventrop liegt heute am Benedikt-Weg zwischen Münster, wo Ratzinger damals Professor war, und Rom.“

„Es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt“, auch ein Satz von Joseph Ratzinger, der sich zu merken lohnt.