Als ein Sauerländer König von Korsika war

Unglaublich, aber wahr: Wenn Sie auf der französischen Insel Korsika Urlaub machen, finden Sie in jedem Reiseführer Angaben und Informationen zum einzigen König, der je auf dem Eiland geherrscht hat. Das Erstaunliche: Er stammte aus dem Sauerland! In diesem Artikel erfahren Sie mehr über „Theodor I.“ und sein Vermächtnis.

Wer war Theodor I.?

Bei diesem Mann, dessen Nachfahren bis heute in Lüdenscheid leben, handelt es sich um einen Sauerländer adliger Herkunft. Er wurde als Theodor Stephan Freiherr von Neuhoff 1694 in Deutschland geboren und starb im Jahre 1756 in London. Seine Kindheit verbrachte der künftige König auf dem Landsitz seiner Familie Gut Pungelscheid bei Werdohl, bevor es ihn in bereits in jungen Jahren in die Ferne zog. Ab 1709 war Theodor am Hofe von Versailles als Page von Liselotte von der Pfalz bekannt. Nach und nach entdeckte er im Laufe der nächsten Jahre ganz Europa und Nordafrika, wobei er immer wieder durch Intrigen und Glücksspiel auffiel. Aber auch als diplomatischer Agent soll sich der zukünftige Thronherr mehrfach betätigt haben. Einigen Quellen zufolge soll er unter anderem für Spanien und Schweden als Kundschafter und Spion beschäftigt gewesen sein.

Wie wurde Theodor I. zum König von Korsika?

Zu Lebenszeiten von Theodor stand die französische Insel unter der Fremdherrschaft von Genua. Bis heute grenzt Korsika an italienisches Hoheitsgebiet an. Mit einer Fähre von Sardinien ausgehend kann das Eiland, das heute als einer der beliebtesten Orte für einen Badeurlaub gilt, und sich nur 16 km von der „Schwesterinsel“ in Italien befindet, bequem innerhalb kurzer Zeit erreicht werden. Da die italienische Herrschaft den Korsen nicht behagte, formierte sich eine Unabhängigkeitsbewegung, der auch Theodor I. angehörte. Mit seinem Verhandlungsgeschick erwirkte er die Freilassung von mehreren korsischen Gefangenen. Daraufhin wurde ihm der Königstitel in Aussicht gestellt, sollte es ihm gelingen, Soldaten und Gelder für die Befreiung der Insel zu organisieren. Dies schafft der König in spe, indem er mit geliehenem Geld ein Schiff ausrüstet und tunesische Söldner anheuert, die an der Seite der Korsen um die Unabhängigkeit der Insel kämpfen sollen. Er selbst trägt – so die Überlieferung – während der Kämpfe ein Phantasiekostüm, das ihn als Anführer der Revolution kennzeichnen soll. Nachdem es Theodor und seinen Söldnern gelungen ist, die Genueser zurückzudrängen, wird er am 15. April 1736 zum ersten und einzigen König von Korsika gekrönt.

Was geschah mit der Thronfolge von Theodor I.?

Bereits wenige Monate nach seiner Krönung muss der frischgebackene König die Insel auf der Flucht vor Mördern verlassen. Auch seine Rückkehrversuche scheitern kläglich. Er stirbt kinderlos am 11. Dezember 1756 im Schuldturm von London, wo er sich nach vielen Jahren des Herumwanderns aufgrund seiner Schulden wiederfindet. Dort wurde er von seinem Tod von berühmten Personen wie dem Schauspieler David Garrick oder dem Schriftsteller Horace Walpole besucht.[/p]