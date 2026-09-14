Alljährliches Treffen der ehemaligen Belecker Schützenkönige

Jedes Jahr zum Abschluss der Schützenfestsaison im Sauerland treffen sich die ehemaligen Belecker Schützenkönige mit der amtierenden Majestät zu einem gemütlichen Miteinander. Das Orga-Team mit Matthias Sellmann, Andreas Wisniewski und Thomas Schöne hatte in diesem Jahr eine ganz besondere Location ausgesucht: Das vor wenigen Jahren neu errichtete Feuerwehrhaus in der Silbkestraße. Nicht nur, dass mehrere Schützenkönige wie nicht zuletzt auch der aktuelle König David Willecke aus den Reihen der Belecker Wehr stammen. Vielmehr sollte der Besuch am vergangenen Freitag Ausdruck von Anerkennung und Wertschätzung für die ehrenamtliche Arbeit der Feuerwehrleute sein.



Löschzugführer Christian Büenfeld begrüßte zunächst die große Gruppe, darunter auch der neue Oberst Christian Hoppe und der neue Major Philipp Jesse, und übergab dann das Wort an Michael Döben. Der vormalige Leiter der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Warstein führte ebenso fachkundig wie engagiert durch die Räumlichkeiten und erklärte dabei anschaulich die vielfältigen Aufgaben der Feuerwehr. Auch der umfangreiche Fahrzeugpark, allen voran die beeindruckende Drehleiter, und die damit einhergehende Technik wurden erläutert. Wer wollte, durfte im Korb der Drehleiter ein stückweit nach oben fahren, um ein Gefühl für die herausfordernde Arbeit der Feuerwehr in schwindelnder Höhe zu bekommen. Andere konnten mit einer VR-Brille als modernem Ausbildungsinstrument virtuell Brände löschen.



Der spätsommerliche Abend endete mit heißen Würstchen und kühlen Getränken, die Björn Friederizi und sein Team von der Feuerwehr anboten. Alle Teilnehmer waren sich einig in ihrem riesigen Dankeschön an die Kameradinnen und Kameraden der Belecker Feuerwehr für den tollen Tag und vor allem für deren selbstlosen Dienst getreu dem Motto „Gott zur Ehr‘, dem Nächsten zur Wehr!“.



