Alles, was Sie über das Typ-2-Ladekabel für Ihr Elektroauto wissen müssen

Elektroautos werden immer beliebter, und immer mehr Menschen steigen auf das elektrische Fahren um. Das ist nicht nur besser für die Umwelt, sondern kann auf lange Sicht auch Kosten sparen. Um Ihr Elektroauto aufzuladen, benötigen Sie eine Ladestation und ein Ladekabel. In diesem Artikel konzentrieren wir uns auf das Ladekabel Typ 2, auch bekannt als Ladekabel Typ 2. Wir erläutern, was ein Typ-2-Ladekabel ist, wie es funktioniert und worauf Sie bei der Auswahl des richtigen Kabels für Ihr Elektroauto achten sollten.

Was ist ein Typ-2-Ladekabel?

Ein Typ-2-Ladekabel ist ein Kabel, das zum Aufladen eines Elektroautos verwendet wird. Es ist ein genormtes Kabel, das in Europa verwendet wird und mit den meisten auf dem Markt befindlichen Elektroautos kompatibel ist. Typ 2 bezieht sich auf den Stecker des Ladekabels. Er wurde von der deutschen Firma Mennekes aus dem sauerländischen Kirchhundem entwickelt und verfügt über 7 Stecker. Dadurch ist der Stecker für 3-Phasen-Strom geeignet, was eine effizientere und schnellere Aufladung ermöglicht. Die Stecker sind auch für das Laden nach Modus 3 geeignet, das die Kommunikation zwischen Auto und Ladestation ermöglicht. Auf der Fahrzeugseite verfügt das Typ-2-Ladekabel über eine Typ-2-Steckerbuchse nach IEC 62196-2. Auf der Seite der Ladestation verfügt das Kabel über einen IEC62196-2-Stecker vom Typ 2. Mennekes hat auch die Stecker für sicheres Laden entwickelt. Außerdem ist das Design freigegeben und kann von jedem Hersteller produziert werden (sofern die Sicherheitsanforderungen erfüllt sind). All dies macht das Typ-2-Ladekabel zum idealen Standard für das Aufladen Ihres Elektroautos in Europa.

Es gibt Länder wie Frankreich, in denen der Typ-3-Stecker zum Standard gehört. Dieser hat noch mehr zusätzliche Sicherheitsmerkmale wie Klappen für die Stecker. Autos in Europa sind dagegen serienmäßig mit Typ-2-Steckern ausgestattet. Bei Reisen nach Frankreich ist es daher ratsam, ein Ladekabel mit einem Typ-2-Stecker auf der Fahrzeugseite und einem Typ-3-Stecker auf der Seite der Ladestation mitzunehmen.

Wie funktioniert ein Typ-2-Ladekabel?

Ein Typ-2-Ladekabel verwendet Wechselstrom (AC), um Ihr Elektroauto aufzuladen. Wenn Sie das Kabel an die Ladestation und das Auto anschließen, wird eine Verbindung zwischen den beiden Geräten hergestellt. Der Strom wird dann von der Ladestation an das Auto übertragen, wobei das Ladekabel als Leiter fungiert. Der Strom wird im Auto selbst umgewandelt, um die Batterie zu laden.

Worauf sollten Sie bei der Auswahl eines Typ-2-Ladekabels achten?

Bei der Auswahl eines Typ-2-Ladekabels gibt es eine Reihe von Faktoren zu beachten. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:

1. Kabellänge

Beim Kauf eines Typ-2-Ladekabels ist es wichtig, die richtige Kabellänge zu wählen. Die Kabellänge kann von wenigen Metern bis zu mehr als zehn Metern reichen. Es ist wichtig zu berücksichtigen, wo Sie Ihr Auto normalerweise aufladen und wie weit die Ladestation vom Parkplatz entfernt ist. Wenn Sie das Kabel nur zu Hause oder bei der Arbeit verwenden, ist ein Kabel von vier oder fünf Metern Länge in der Regel ausreichend. Wenn Sie jedoch häufig verschiedene Ladestationen aufsuchen und die Entfernung nicht im Voraus bekannt ist, ist es besser, ein längeres Kabel von mindestens sechs Metern zu wählen.

2. Ladeleistung

Die Ladeleistung eines Typ-2-Ladekabels gibt an, wie schnell Ihr Auto aufgeladen werden kann. Die Ladeleistung wird in der Regel in Kilowatt (kW) angegeben und kann von wenigen kW bis zu mehr als 22 kW reichen. Es ist wichtig, dass Sie die maximale Ladekapazität Ihres Autos kennen, bevor Sie ein Ladekabel kaufen. Wenn Sie ein Auto mit einer hohen Ladekapazität haben, ist es wichtig, dass Sie ein Kabel wählen, das mit dieser Kapazität kompatibel ist. Elektroautos und Plug-in-Hybride verfügen in der Regel über eine der folgenden Ladeleistungen:

3,7 kW (die meisten PHEV, z. B. Mitsubishi Outlander oder Volvo V60 PHEV)

Geeignet für 1-phasiges Laden mit bis zu 16 Ampere.

Geeignet für 1-phasiges Laden mit bis zu 16 Ampere. 7,4 kW (ältere oder kleinere EV oder neuere PHEV, z. B. Dacia Spring Electric oder Land Rover Sport)

Geeignet für 1-phasiges Laden mit bis zu 32 Ampere.

Geeignet für 1-phasiges Laden mit bis zu 32 Ampere. 11 kW (die meisten E-Fahrzeuge, z. B. Tesla Model 3 oder KIA Niro EV)

Geeignet für 3-phasiges Laden mit bis zu 16 Ampere.

Geeignet für 3-phasiges Laden mit bis zu 16 Ampere. 22 kW (einige EVs, z. B. Renault Zoe oder Smart EV)

Geeignet für das 3-Phasen-Laden mit bis zu 32 Ampere.

Was für ein Ladekabel brauche ich nun genau? Ein Dacia Spring hat zum Beispiel eine Ladeleistung von 7,4 kW. Um dieses Auto optimal aufzuladen, benötigen Sie mindestens ein Typ-2-Ladekabel, das 7,4 kW verarbeiten kann. Ein 22-kW-Ladekabel kann jedoch auch problemlos 1 Phase bis 32 A verarbeiten und somit mit 7,4 kW laden.

Mit einem Typ-2-Ladekabel bis 22 kW können Sie also alle E-Fahrzeuge mit Typ-2-Anschlüssen aufladen.

ACHTUNG: Ein 11 kW-Ladekabel ist nicht für 7,4 kW geeignet. Es lädt nur bis zu 16 Ampere und kann daher entweder 11 kW (3 Phasen) oder 3,7 kW (1 Phase) laden.

3. Wasserbeständigkeit

Da Ihr Ladekabel im Freien verwendet wird, ist es wichtig, dass Sie ein wasserdichtes Kabel wählen. Ein wasserdichtes Ladekabel gewährleistet, dass Sie Ihr Auto auch bei Regen sicher aufladen können. Prüfen Sie immer die IP-Klassifizierung des Ladekabels, um sicherzustellen, dass es feuchtigkeits- und wasserbeständig ist. Eine Schutzart von IP65 ist auf jeden Fall empfehlenswert. Dies garantiert Ihnen, dass das Ladekabel und die Stecker resistent gegen Regen, Staub und andere Partikel sind.

4. Qualität und Zertifizierung

Beim Kauf eines Typ-2-Ladekabels ist es wichtig, ein qualitativ hochwertiges Kabel zu wählen, das alle relevanten Sicherheitsstandards und Zertifizierungen erfüllt. Achten Sie auf Kabel, die nach europäischen Normen, z. B. der Norm IEC 61851, geprüft und zertifiziert wurden. Dies gewährleistet, dass das Kabel sicher und zuverlässig ist.

5. Garantie

Bei der Auswahl eines Typ-2-Ladekabels ist auch eine gute Garantie wichtig. Eine Garantie gibt Ihnen Sicherheit und gewährleistet, dass Sie im Falle von Mängeln oder Problemen mit dem Kabel abgesichert sind. Prüfen Sie vor dem Kauf eines Ladekabels immer die Garantiebedingungen.

Fazit

Ein Typ-2-Ladekabel ist ein unverzichtbares Zubehör für das Aufladen Ihres Elektroautos. Es stellt eine sichere und effiziente Verbindung zwischen der Ladestation und dem Auto her. Bei der Auswahl eines Typ-2-Ladekabels ist es wichtig, Faktoren wie Kabellänge, Ladekapazität, Wasserdichtigkeit, Qualität und Garantie zu berücksichtigen. Durch die Wahl des richtigen Kabels können Sie sicherstellen, dass Ihr Auto immer einsatzbereit ist.

Wenn Sie auf der Suche nach einem qualitativ hochwertigen Typ-2-Ladekabel sind, sollten Sie sich unser Angebot auf [Website-Link] ansehen. Wir bieten eine große Auswahl an Ladekabeln, die den höchsten Anforderungen an Sicherheit und Zuverlässigkeit entsprechen. Kontaktieren Sie uns noch heute, um weitere Informationen zu erhalten oder eine Bestellung aufzugeben. Wir helfen Ihnen gerne bei der Auswahl des richtigen Typ-2-Ladekabels für Ihr Elektroauto.