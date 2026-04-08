Alles rund ums Radfahren auf einen Blick

Sauerland-Tourismus launcht neue Internetseite www.sauerland-radwelt.de

Die neue Website vereint damit erstmals das gesamte Radangebot in „Deutschlands inspirierender Outdoorregion“ an einem Ort – übersichtlich, modern und deutlich nutzerfreundlicher. Besucher finden künftig alle Informationen zum Radfahren im Sauerland kompakt gebündelt: von entspannten Tourenrad-Strecken auf alten Bahntrassen oder entlang von Flussläufen bis hin zu sportlichen Highlights für Gravelbiker, Mountainbike-Fans oder Rennrad-Enthusiasten.

Bei der Entwicklung der Plattform lag ein besonderes Augenmerk auf einer klaren Struktur, einer schnellen Orientierung und einer intuitiven Bedienung. Der neue Internetauftritt ist vollständig responsiv, sodass Inhalte auch unterwegs optimal auf dem Smartphone genutzt werden können – egal ob bei der Tourenplanung zu Hause oder direkt am Startpunkt.

Zusätzlich bietet www.sauerland-radwelt.de einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Radregionen im Sauerland sowie Inspiration für passende Touren und Ausflugsziele. Nutzer können sich gezielt nach Tourenarten und Interessen orientieren und erhalten praktische Informationen für die individuelle Planung – von Streckenprofilen und Tourenbeschreibungen bis hin zu passenden Einkehr- und Serviceangeboten entlang der Route.

„Mit der neu gestalteten Internetseite schaffen wir eine zentrale Anlaufstelle für alle Radfans – egal ob genussvoll oder sportlich unterwegs. Die Seite ist deutlich übersichtlicher, moderner und vor allem durch das responsive Design unterwegs perfekt nutzbar. Damit wird die Tourenplanung im Sauerland noch einfacher und inspirierender“, erläutert Lajana Hebbecker, Themenmanagerin Radfahren beim Sauerland-Tourismus.

Mit der neuen Plattform stärkt der Sauerland-Tourismus die digitale Sichtbarkeit des Radfahrens als zentrales touristisches Thema der Region und macht das Sauerland als Rad-Destination noch besser erlebbar.