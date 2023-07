Alles rund um Literatur

WESTFÄLISCHES LITERATURBÜRO

Das Westfälische Literaturbüro in Unna e.V. (WLB) ist eine Einrichtung der Literatur- und Autorinnen- und Autorenförderung. 1984 als zweites von mittlerweile fünf Literaturbüros in NRW gegründet, nahm es 1985 seine Arbeit auf. Beratung und Weiterbildungsangebote für Autorinnen und Autoren und literarischen Nachwuchs sowie Entwicklung von Veranstaltungen sind die wesentlichen Aufgaben der landesweit arbeitenden Einrichtung. In der Mitte Westfalens gelegen, wirkt das Büro jedoch in besonderem Maße für die Regionen Hellweg, Sauerland, Südwestfalen, östliches Ruhrgebiet und Münsterland.

Das WLB ist unter anderem Ideengeber und zusammen mit der Kreisstadt Unna Hauptveranstalter von Europas größtem internationalen Krimifestival „Mord am Hellweg“, für das zahlreiche Krimiautorinnen und -autoren alle zwei Jahre die Region rund um den Hellweg bevölkern, darunter auch immer wieder Stationen im Sauerland, wie Iserlohn oder Lüdenscheid. In den Sommerferien veranstaltet das WLB jedes Jahr die „Ferienakademie NRW“ mit Kursen zum Kreativen Schreiben für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Meschede und Oelde. Mit der umfangreichen Literaturdatenbank LITon.NRW betreibt das WLB ein praktisches Informationsmittel für alle Veranstalter, Institutionen, Autorinnen und Autoren und weiteres kulturaffines Publikum, um sich in der großen und reichen Vielfalt der Gegenwartsliteratur Nordrhein-Westfalens möglichst komfortabel zurechtzufinden.

Regelmäßig organisiert das WLB westfalenweite Kooperationsprojekte, zuletzt von 2021 bis 2023 das interkulturelle Literatur- und Fotografie-Projekt „Experiment HEIMAT“, für das acht Autorinnen und Autoren sowie neun Fotografinnen und Fotografen an neun Orten in ganz Westfalen zum schillernden und kontroversen Begriff der „Heimat“ forschten. So reisten beispielsweise die Autorin Sabrina Janesch und die Fotografin Christina Stohn im Juni 2021 nach Schmallenberg, um sich dort für ihre Projekte inspirieren zu lassen. Die Ergebnisse von „Experiment HEIMAT“ wurden in einer Wanderausstellung und einem Text-Foto-Band veröffentlicht.

Seit 2011 hat das WLB die Federführung für das Netzwerk literaturland westfalen inne, betreut und treibt die Netzwerkarbeit voran und setzt die Marketingmaßnahmen um. Auf der Website www.literaturlandwestfalen.de gibt es neben einem umfangreichen literarischen Veranstaltungskalender Literaturtipps und Neuigkeiten aus dem literarischen Westfalen. Für Veranstalter finden sich Informationen, wie sie selbst im Netzwerk aktiv werden und von den Angeboten profitieren können.

Regelförderer des Westfälischen Literaturbüros sind das Land Nordrhein-Westfalen, der Regionalverband Ruhr sowie der Kreis und die Kreisstadt Unna. Zudem werden einzelne Projekte des Büros von weiteren Förderern unterstützt.