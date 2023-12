Die Ausstellung „…alles außer…“ wurde am letzten Sonntag im Südsauerlandmuseum in Attendorn mit einer glanzvollen Vernissage eröffnet. Museumsleiterin und Kuratorin Monika Löcken freute sich mit den KünstlerInnen über 160 kunstinteressierten Gäste, die neugierig waren, was sich hinter diesem Ausstellungstitel verbergen mochte?

KünstlerInnen des Bezirks Südliches Westfalen im Bundesverband Bildender Künstler, BBK Westfalen e.V. stellen hier Werke vor, die alles außer eintönig sind. Die Ausstellung stellt eine Vielfalt zeitgenössischen Kunstschaffens vor. Initiatorin Marlies Backhaus, Bezirksvertreterin im Vorstand des BBK Westfalen e.V. entfaltete einen Fächer von umschreibenden Begriffen wie brav, laut, einfach, fremd, unnatürlich, sinnfrei, mutlos, leise, wertlos, unsichtbar, eindeutig, gefällig, … Die Liste ließe sich unendlich fortsetzen.

Ein jeder der 18 KünstlerInnen fand schließlich sein Adjektiv, welches genau das beschreibt, was er eben nicht aussagen will. Verkehrte Welt! Es gab keinerlei Einschränkung, außer der Vorgabe, Kunstwerke zu zeigen, die alles außer wie gehabt sind…

Klar war jedoch, dass keiner der Kunstschaffenden sein gewohntes Terrain verlassen, sich verbiegen musste. Die künstlerische Umsetzung bewegt sich zwischen allen Sparten der bildenden Kunst: Malerei, Fotografie, Video, Mixed-Media, Bildhauerei, Objektkunst und Installation. Inhaltlich tut sich ein breites Spektrum von Werken zwischen Ernsthaftigkeit, Nachdenklichem und Humoristischem auf.

Anette Göke, 2. Vorsitzende des BBK, hielt in ihrem Grußwort fest, dass dieser Verband ein wichtiger Akteur im Kunstgeschehen mit einer anerkannt professionellen Stimme in der Kulturlandschaft darstellt. Besonders in den letzten Jahren wurde die Kunst und Kultur bis ins Mark erschüttert, und es hört nicht auf. Kunst als Ausdruck von Freiheit in all seinen Ausdrucksformen zu präsentieren, sei in diesen Zeiten wichtiger denn je.

Die Ausstellung beinhaltet über 50 Kunstdarstellungen, die gesehen werden wollen, neue Wahrnehmungen schaffen, Perspektiven wechseln, Emotionen erzeugen, wachrütteln, nachdenklich machen, Bewusstsein wecken, Zwänge und Bedürfnisse aufzeigen, in die Zukunft sehen… Die Besucher der Vernissage ließen sich auf den Zauber dieser Parallelwelt ein, deren Reiz durch improvisierte Live-Metamusik mit Trompete von Timo Reuber und Krystoffer Dreps gesteigert wurde. Alles in Allem: alles außer alltäglich!

Zur Ausstellung ist ein Katalog erschienen und es werden Workshops durch die Kunstschaffenden angeboten. Die Ausstellung ist auch besonders für Schulkassen geeignet.

Ausstellungsdauer: 26.11.2023 bis 25.02.2024, Öffnungszeiten Di-Fr. 11-18, Sa. 11-15, So. 13-18, montags geschlossen.

Teilnehmende KünstlerInnen sind:

CLAUDIA ACKERMANN…ANDER…JAN BACKHAUS…MARLIES BACKHAUS…URSEL DECKER…ANDREA DÖRFERS…SABINE HELSPER-MÜLLER…ADÉLKA JOHN…DOROTHEE JUNG…ANNETTE KÖGEL…GABRIELE PÜTTMANN…BRUNO REUBER…IRMGARD SCHICK…INGO SCHULTZE-SCHNABL…SANDRA TUSCH-DÜNNEBACKE…ANNO WEIHS…CHRISTINE WIEGELMANN…RENATE WILMANNS