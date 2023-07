Alles aus einer Hand: Service, Handel, Vermietung

Innovative Produkte und intelligente Lösungen aus Schmallenberg für den Garten- und Landschaftsbau

Das Schmallenberger Unternehmen maschinen + technik Sauerland versteht sich als zuverlässiger Partner für Service, Handel und Vermietung von Baumaschinen sowie Nutzfahrzeugen. In der 4.000 m² großen Werkstatt in Schmallenberg steht den Kunden von m+t Sauerland ein erfahrenes Team für Reparaturen, Inspektionen und Ausrüstungen aller Baumaschinen und Nutzfahrzeuge zur Verfügung. Zu den angebotenen Maschinen zählen unter anderem die hochwertigen Geräte der bekannten Marke Husqvarna.

Erfolg ist die Zufriedenheit unserer Kunden

Thomas Esleben, verantwortlich für den Kleingerätebereich bei m+t Sauerland, betont, dass neben den bekannten, großen Baumaschinen, die bei m+t Sauerland verkauft, gewartet und repariert werden, zunehmend kleinere Maschinen und Geräte das Werksgelände verlassen. Angefangen von Mährobotern bis zu kleineren und großen Rasenmähern, Vertikutierern und Gartentraktoren für die vielfältigsten Einsatzzwecke. Dazu zählt für das Sauerland unter anderem der Forstbereich mit Motorsägen aller Art, Saug- und Blasgeräten, Forstfreischneidern, Motorsensen und anderen Spezialgeräten. „Wir sind zertifizierter Vertragspartner der bekannten Gerätemarke Husqvarna für das Sauerland und Umgebung. Das Lieferprogramm umfasst Forst- und Gartenprodukte für höchste Ansprüche“, so Thomas Esleben.

Zudem deckt m+t Sauerland auch den Bedarf an Maschinen und Werkzeugen für die Bau- und Steinindustrie ab. Diamantwerkzeuge, Bodenverdichtungsgeräte, Fugenschneider, Trennschleifer u.v.m. zählen zum Lieferprogramm von Husqvarna Construction und ergänzen somit die Baugeräte eines jeden Bauunternehmers.

„Doch wir liefern nicht nur die Geräte, wir bieten einen Rundum-Service und alle erforderlichen Werkstattleistungen an sechs Tagen in der Woche an. Unser Erfolg ist die Zufriedenheit unserer Kunden.“

Qualität und Service im Kleinen und im Großen

Als anerkannter Partner der heimischen Bauunternehmen mit einem umfangreichen Lieferprogramm von Baumaschinen und Nutzfahrzeugen bis zur komplexen Sonderanfertigung ist es m+t Sauerland sehr wichtig, auch auf Service, Handel und Vermietung sämtlicher Baumaschinen und Baugeräte hinzuweisen. Geschäftsführer Axel Griebsch: „Wir kennen die Anforderungen und Herausforderungen unserer Kunden aus dem gesamten Baubereich. Daher können sie bei uns fast das gesamte Geräte- und Maschinenprogramm für ihre kleinen und großen Projekte bekommen. Das spart zeitaufwendige Nachforschungen, sorgt für eine schnellere Realisierung und eine unkomplizierte Zusammenarbeit sowie größtmögliche Zufriedenheit auf beiden Seiten.“ Dabei wird die Aufmerksamkeit zunehmend auch auf das Kleingeräteprogramm gelegt. Thomas Esleben ergänzt: „Wofür m+t Sauerland bei Baumaschinen und Nutzfahrzeugen bekannt ist, das gilt auch für Kleingeräte. Qualität und Service von Anfang an, damit unsere Kunden zufrieden sind.“ Dazu zählt auch der Online-Shop von m+t Sauerland.