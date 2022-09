Das Hotel Haus Hochstein in Wenholthausen blickt auf eine 150-jährige Geschichte zurück. Mittlerweile hat bereits die fünfte Familiengeneration das Ruder übernommen. Ein guter Grund für das Unternehmen, am vergangenen Wochenende mit Gästen, Mitarbeitern, Geschäftspartnern, Freunden und Familie zu feiern. Zahlreiche Gäste nahmen an der Jubiläumsfeier des Traditionshauses in Wenholthausen teil.

Firmeninhaber Thomas Hochstein betonte in seiner Eröffnungsrede den Zusammenhalt: “In den 5 Generationen des Hauses Hochsteins ist es weniger von Bedeutung gewesen, wer auf dem Karren gesessen hat.” Er betonte weiterführend, was wirklich in den letzten 150 Jahre wichtig war: “Alle gemeinsam haben wir den Karren gezogen. Alle gemeinsam haben wir unser Bestes gegeben. Alle gemeinsam haben wir unser Handwerk mit Hingabe getan.” Der Hauptgeschäftsführer der DEHOGA Westfalen Dr. Wolfgang Henke knüpfte an die Rede an und betonte den Tatendrang und Familienzusammenhalt der Familie Hochstein. Dass der Erfolg eines Unternehmens auch von den Partnern abhängt, zeigt die Zusammenarbeit vom Haus Hochstein mit der Brauerei C. & A. VELTINS. Daher gratulierten Peter Oser-Veltins und der kaufmännische Geschäftsführer Thomas Römer der Familie persönlich.

Handwerk mit Hingabe

Von Beginn an gab es bei Hochsteins frisches VELTINS aus dem Nachbardorf Grevenstein, das sich die Gäste in der Wirtschaft gern schmecken ließen – so auch am Jubiläumswochenende. Zum Abschluss stellt der Moderator Carsten Risse die Familiengeschichte und Persönlichkeiten des Hauses Hochsteins in einer magischen Präsentation dar: 150 Jahre, die geprägt waren durch urkomische Geschichten, zahllose Veränderungen an Haus und beim Personal, viele Erfolge, Feiern, aber auch Schicksalsschläge. Gefeiert wurde am Samstag nach dem offiziellen Teil auch. Für die musikalische Untermalung sorgten die Künstlerinnen Susan Kent sowie Susanne Mäsker. Eine spektakuläre Feuer- und Lichtshow beendete den ersten Jubiläumstag.

Am Sonntag gingen die Feierlichkeiten in die zweite Runde, mit einem zünftigen Frühshoppen und Musik von den Wennetaler Oberkrainern. Das Highlight an diesem Tag war die Tombola. Sohnemann Julius Hochstein zog die Gewinner der begehrten Preise, die vorwiegend von sauerländischen Unternehmen bereitgestellt wurden. Durch den Verkauf der Lose wurden 6.100 Euro eingenommen, dieser Erlös wird an das Kinderhospiz Balthasar in Olpe gespendet. Weitere Informationen: https://fcld.ly/8w79yfb

Foto: Fotograf: Frank Simon, Profilstudios Foto+Konzept GmbH v.l. Ferdinand Höltmann (DEHOGA Westfalen), Hubert Hochstein, Gabriele Hochstein, Thomas Hochstein, Julius Hochstein, Brigitte Hochstein, Jörg Höchstein, Dr. Wolfgang Henke (DEHOGA Westfalen)et.