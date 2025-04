Alkoholfreies Bier im Aufwind

Warsteiner und Co. setzen auf Qualität nach dem Reinheitsgebot – mit Erfolg

Am 23. April feiert Deutschland den Tag des Deutschen Bieres – ein Datum, das auf das Reinheitsgebot von 1516 zurückgeht und damit das älteste noch gültige Lebensmittelgesetz der Welt ist. Was viele nicht wissen: Auch alkoholfreie Biere werden in Deutschland nach diesem traditionellen Reinheitsgebot gebraut – ausschließlich mit Wasser, Malz, Hopfen und Hefe. Seit über zehn Jahren gewinnen alkoholfreie Biere zunehmend an Beliebtheit. Laut Stiftung Warentest legte der Pro-Kopf-Konsum von alkoholfreiem Bier in Deutschland von 2014 bis 2023 [-] jährlich von knapp drei auf fast fünf Liter zu. Dieser Trend spiegelt sich auch im Portfolio der deutschen Brauer wider, wie beispielsweise in dem der Warsteiner Brauerei. „Alkoholfreie und alkoholreduzierte Biere machen mittlerweile die Hälfte unseres Warsteiner Produktportfolios aus“, erklärt Raphael Rauer, Geschäftsführer der Haus Cramer Gruppe. Und die Auswahl ist breitgefächert: vom klassischen Warsteiner Alkoholfrei, über das doppeltgehopfte Herb bis zum alkoholreduzierten Warsteiner Extra und der 0,0 %-Reihe der Warsteiner NaturRadler Zitrone und Grapefruit.

Dank moderner Brautechnologien haben sich Geschmack und Qualität alkoholfreier Biere in den letzten Jahren deutlich weiterentwickelt. Durch hochentwickelte Anlagen lässt sich der Alkohol besonders schonend entziehen – der volle Geschmack und die hohe Produktqualität bleiben erhalten. Und die Vielfalt ist groß: Von traditionellen Sorten wie Pils, Weissbier, Hellem, Alt und Kölsch bis hin zu Spezialitätenbieren wie malzbetonten Red Ales, fruchtigen India Pale Ales und kräftigen Stouts – das Angebot wächst stetig. Deutschland nimmt dabei eine Vorreiterrolle ein und bietet inzwischen über 800 verschiedene alkoholfreie Biersorten an. In einem aktuellen Test der Stiftung Warentest aus dem Jahr 2024 wurde die Qualität vieler alkoholfreier Biere bestätigt. Zum Testsieger in der Kategorie wurde das Warsteiner Alkoholfrei gekürt. Damit setzte sich das klassische Alkoholfreie des nordrheinwestfälischen Brauers gegen zwanzig weitere alkoholfreie Biere durch. Über den Testsieger sagt die Stiftung Warentest: „Riecht malzaromatisch und leicht hopfenaromatisch. Schmeckt vollmundig und harmonisch“ und ist „frisch und spritzig“. In den Bewertungskriterien wie zum Beispiel Schaumhaltbarkeit, Verpackung oder Authentizität der Kohlensäure hat das Alkoholfreie mit dem roten Etikett in allen Bewertungskriterien durchweg Bestnoten bekommen – ein klarer Indikator für seine Spitzenqualität.

Die hohe Qualität der Biere des Familienunternehmens aus dem Kreis Soest wird nicht nur durch unabhängige Auszeichnungen wie die der Stiftung Warentest oder der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) überprüft, auch die Warsteiner Brauerei führt täglich etwa 3.000 Proben sowie 11.500 Analysen durch, um sicherzustellen, dass nur die besten Produkte das Unternehmen verlassen. „Es freut uns, dass sowohl die Stiftung Warentest als auch die DLG unsere hohe Qualität anerkennen“, so Raphael Rauer abschließend. „Das ist vor allem eine Auszeichnung für unser gesamtes Team, das unermüdlich daran arbeitet, das beste Warsteiner zu brauen.“