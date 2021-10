Alisha Pape liebt die Abwehr – auf dem Feld und im Tor!

Beim SV Fortuna Freudenberg kämpft sie in der Regionalliga West um den Aufstieg in die Bundesliga.

Dazu gehört Alisha Pape aus Schmallenberg-Gleidorf. Bereits mit drei Jahren hat sie als Sportart Turnen für sich entdeckt. Im Alter von acht Jahren kam das Fußballspielen dazu. Heute spielt die 14-jährige nur noch Fußball: „Die anderen Sportarten wie Turnen und Klettern schaffe ich zeitlich nicht mehr. Der Fußball steht seit meinem 11. Lebensjahr im Mittelpunkt“, berichtet Alisha Pape. Und das nicht nur bei ihr. Ihre ganze Familie ist fußballbegeistert. Kein Wunder bei der bisherigen Erfolgsgeschichte von Alisha. Angefangen hat das Spielen im heimatlichen Verein FC Gleidorf-Holthausen.

Im Heimatverein war unter anderem ihr Vater Detlef Pape ihr Trainer. „Wir haben nie Druck gemacht. Sie sollte frei entscheiden, welcher Sport ihr Spaß macht. Fußball kristallisierte sich allerdings sehr schnell als große Leidenschaft heraus. Das leben wir auch mit Begeisterung mit“, freuen sich ihre Eltern, Detlef und Assu Pape. Alisha ist in erster Linie Tothüterin, wird allerdings durch ihr fußballerisches Können auch gerne mal als Feldspielerin (Abwehr/Mittelfeld) eingesetzt. „Ich liebe eigentlich beide Positionen. Aber im Tor zu stehen, liebe ich noch mehr“.

Das liegt wahrscheinlich daran, dass Alisha Pape bereits die Gelegenheit hatte, eineinhalb Jahre zusätzliche Trainingseinheiten bei der BVB-Fußballakademie zu absolvieren. Die BVB-Nachwuchsabteilung, bietet besonders talentierten Spielern, die Möglichkeiten ihre fußballerischen Leistungen stetig zu verbessern. Es folgten die unterschiedlichsten Lehrgänge und viele Trainings in der Kreisauswahl. „Das Spielen in der Kreisauswahl habe ich freiwillig beendet. Ich wurde zu einem Sichtungstraining nach Freudenberg eingeladen und habe mich dort sofort wohl gefühlt“, erzählt Alisha Pape.

Gerne erinnert sich Familie Pape zurück, als der Wechsel vom Heimatverein anstand. Unkompliziert und reibungslos wurde Alisha freigegeben. Sicherlich ist der FC Gleidorf-Holthausen stolz, ein solches Talent aus seinen Reihen zu haben. Aktuell spielt sie beim SV Fortuna Freudenberg sehr erfolgreich. Mit ihrer Mannschaft B1-Junorinnen kämpft sie in der Regionalliga West um den Aufstieg in die Bundesliga. Und tatsächlich ist der Kader vom SV Fortuna Freudenberg auf dem besten Weg, es in die U17 Bundesligamannschaften zu schaffen. Wer weiß, wäre die letzte Saison coronabedingt nicht abgebrochen worden, würde sie schon heute eine Liga höher spielen. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Neben dem Fußball besucht Alisha das Gymnasium.

Auf die Frage, was ihr größter Wunsch für die Zukunft wäre, antwortet die Schülerin: „Mein Traum ist es in der Nationalmannschaft zu spielen.“ Es ist wirklich bewundernswert, in welchem tollen Verhältnis die Ernsthaftigkeit und der Leistungswille – bei der jungen Fußballerin – zur Spielfreude steht. „Meine Familie und mein Freundeskreis wissen alle, dass ich fußballverrückt bin. In welcher Form auch immer, sie unterstützen mich sehr – jeder auf seine Art“, freut sich Alisha Pape.