„Alexa, was ist eigentlich eine Marke?“

Ich habe das hier im WOLL-Magazin gefunden:

Das Sauerland ist, wie wohl jeder Dorfbewohner weiß, die Heimat von herausragenden Marken. Jedes Dorf hat seine bekannten Marken. Heißt es doch: „Der Schulten Jupp, das ist auch so‘ne Marke!“ Schauen wir uns nun Schulten Jupp und das, was er so macht, genauer an, erfahren wir, was eine Marke auszeichnet und unverwechselbar macht.

1. Schulten Jupp ist eine Marke. Er ist bekannt wie’n bunter Hund.

2. Schulten Jupp erkennst Du sofort an seinem harten Sauerländer Dialekt, an seiner recht lauten Stimme und bestimmt an seinem eigenwilligen Lachen. Den brauchst Du nicht zu sehen, den hörst Du.

3. Schulten Jupp ist ehrlich. Der sagt, was er denkt. Und er macht, was er sagt.

4. Auf Schulten Jupp ist immer Verlass. Wenn Du Hilfe brauchst, Schulten Jupp ist da und macht das.

Es gibt noch viel mehr über Schulten Jupp zu erzählen. Aber das muss reichen. Jetzt verstehst Du, was eine Marke ist. Oder immer noch nicht?

Dann habe ich für Dich noch ein Beispiel. Das Sauerland ist eine Marke. Und was für eine. Die Menschen im Sauerland mögen ihre Marke. Sie sind stolz darauf. Ihr Herz schlägt für das Sauerland. Auf das Sauerland lassen sie nichts kommen. Egal, wie Du Sauerland schreibst: groß, klein, mit dicken Buchstaben, mit geschwungenen Buchstaben, mit oder ohne Bild. Sauerland bleibt Sauerland. Und es ist ja in den Herzen. Damit identifiziert man sich. Das nennt man Identität. Manche sprechen sogar von Sauerlandität. Also merke Dir!

Sauerland ist eine Marke

Man spricht von der Sauerländer Lebensart

Sauerland ist eine Lebensform, sagt zumindest Ulrich Raulff. Und der muss es wissen. Er ist ein bekannter Historiker und Autor.

Eine Marke musst Du natürlich pflegen. Immer und überall. Dann macht sie Dein Leben einzigartig und schön. Du lächelst, wenn Du den Namen hörst. Dein Gegenüber auch. Du verbindest viel Schönes mit dem Sauerland. Dein Gegenüber auch. Du erzählst mit Stolz über das Sauerland. Dein Gegenüber hört gespannt zu. Du merkst, man interessiert sich für Dich, pardon für das Sauerland. Was gibt es Schöneres.

Aber beachte! Überall lauern Gefahren und Neider, die am Glanz der Marke kratzen wollen, die ihr den Erfolg nicht können. Oder, die von der Bekanntheit, dem Image und Vertrauen der Marke etwas abbekommen möchten. Du musst die Marke schützen. Sie muss unverwechselbar, einzigartig, begehrenswert und immer sympathisch bleiben.

Jetzt weißt Du, was eine Marke ist. Und schau Dich mal um im Sauerland, wo Du überall bekannte, sympathische und einzigartige Marken findest. Sauerland ist ein Markenland. Das kann ich Dir versprechen.